Alicante aprueba proyecto para la consolidación de la ladera del Benacantil bajo el Macho del Castillo

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes el proyecto para la protección y contención de material pétreo inestable en macizo del Monte Benacantil, bajo el macho del Castillo de Santa Barbara por 5.558.583 euros.

Como se recordará, el pasado 2 de septiembre de 2025 se acordó un procedimiento excepcional de emergencia como consecuencia del grave riesgo de desprendimientos en el macizo rocoso del Monte Benacantil, unos trabajos para los que se destinaron 1,5 millones y que se adjudicaron a CHM.

El acuerdo excepcional de emergencia tenía por objeto la inmediata adopción de las medidas necesarias para la protección y contención de material pétreo inestable. Entre esas medidas se incluyó en el objeto del contrato la redacción del correspondiente proyecto de ejecución material de las obras para determinar la perfecta identificación del ámbito de actuación, de las zonas de peligro real y la proyección de las mejores técnicas disponibles para su contención, donde se definirían y cuantificarían de forma concreta y precisa los trabajos y medidas de protección a ejecutar para evitar el riesgo de desprendimientos rocosos.

La concejala de Infraestructuras, Cristina García, ha explicado que “es una actuación necesaria porque el paso del tiempo y la erosión en este tipo de roca han provocado un deterioro y lo primero es la seguridad”.

El proyecto que se ha aprobado ahora en Junta de Gobierno Local permite determinar la precisión que no era posible al inicio de la emergencia, la totalidad de unidades ejecutadas, sus mediciones y el coste definitivo de la actuación. Así los trabajos pasan a tener un plazo de ejecución de 14 meses y un presupuesto de 5,5 millones.