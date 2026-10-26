Alicante activa el dispositivo Especial de Todos los Santos con refuerzos de seguridad, transporte y limpieza

El ayuntamiento de Alicante activa el dispositivo especial de Todos los Santos organizado por el Consistorio desde este jueves y hasta el domingo 1 de noviembre, con refuerzo del autobús urbano al Cementerio, tanto en la línea 4 como en la especial desde Plaza de España. Policía Local y Protección Civil movilizarán más de 200 efectivos movilizados para regular los accesos al camposanto y velar por la seguridad en una jornada en la que se espera la afluencia de miles de personas hasta el camposanto. El horario del camposanto este domingo 1 de noviembre se amplía quedando establecido de 8:00 a 18:00 horas.

El dispositivo de transporte previsto para acceso y salida del Cementerio se desarrollará desde el viernes 24 de octubre al 1 de noviembre, con refuerzo en la línea 4, que tendrá una frecuencia cada 14 minutos, y la Línea Especial con paso cada media hora, salvo el sábado y domingo que se reforzará la frecuencia cada 15 y 10 minutos, respectivamente. Los días 31 de octubre y 1 de noviembre habrá además servicio de autobús gratuito entre las puertas del camposanto con una frecuencia de 10 minutos, en horario de 8:00 a 14:50 horas.

La línea 4 Tómbola-Cementerio circula por los barrios de Tómbola, Virgen del Remedio, Divina Pastora, Rabasa, San Agustín, Los Ángeles, Hospital, Altozano-Conde Lumiares, Campoamor, Benito Pérez Galdós, Estación, Benalúa-Aguilera, Babel (Mercado), La Florida sur, carretera de Ocaña y Cementerio.

La Línea Especial Plaza de España-Cementerio discurre desde el Panteón de Quijano (Plaza de España), por la calle Calderón, avenida Alfonso el Sabio, Estación, avenidas de Aguilera y Orihuela hasta el Cementerio.

El domingo se colocará una carpa sanitaria con personal médico y de enfermería en la entrada. Además, habrá un servicio móvil de botiquín en el interior del recinto, una ambulancia del 112 y un vehículo para facilitar el traslado por el interior del Cementerio a las personas con movilidad reducida.

Acceso en vehículo privado

Para acceder con el vehículo privado cabe tener en cuenta que el tráfico quedará restringido en la calle Río Turia para el acceso del transporte público y el Camino de la Alcoraya se mantendrá en un solo sentido de circulación entre la calle Río Turia y la plaza de la Luna. Además, en la parte frontal del Cementerio se instalarán los tradicionales puestos de flores por lo que un carril también estará cortado desde el día 28 de octubre para la seguridad de los peatones.

Los itinerarios para el tráfico general de vehículos, en cuanto a acceso y salida del Cementerio, no varía respecto a años anteriores. Queda establecida la entrada por la Plaza de la Luna, avenida del Zodiaco, Camino Borja y Camino de La Alcoraya hasta la Plaza del Cementerio. En cuanto al recorrido de salida se producirá por el Vial de los Cipreses, calle Arquitecto Miguel del Real y avenida del Zodiaco hacia la Plaza de la Luna. También se procurará habilitar estacionamientos en Camino de la Alcoraya próximos al Barranco de las Ovejas para mejorar las condiciones de circulación en Plaza del Cementerio.

A partir del miércoles, no se autorizarán trabajos externos que requieran de acceso rodado al recinto y en la administración del Cementerio solo se tramitarán localizaciones y servicios funerarios hasta el lunes 2 de noviembre. Las puertas de acceso a tráfico rodado quedarán cerradas el viernes, con vigilancia policial.

Limpieza

Por otro lado, el servicio de limpieza viaria ha reforzado además las labores de limpieza y el desbroce y eliminación de vegetación en el entorno de las vías principales y solares alrededor del Cementerio, algunos de los cuales se destinan como aparcamientos provisionales. Además, el dispositivo especial contempla baldeos extraordinarios del Vial de los Cipreses, camino de la Alcoraya y vial de acceso lateral al Cementerio municipal e hidrolimpieza de los accesos principales de los cementerios de Villafranqueza y Tángel. También está prevista la retirada de los contenedores de carga lateral ubicados en la plaza del Cementerio y la instalación de contenedores de carga trasera de refuerzo.

La limpieza en el interior de los cementerios se refuerza con incremento de brigadas y servicios especiales de barrido, baldeo y vaciado de contenedores, con especial hincapié los días 31 de octubre y 1 de noviembre.