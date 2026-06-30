Alerta roja en toda la provincia de Alicante por riesgo de incendios forestales

Emergencias de la Generalitat ha alertado de que el nivel de preemergencia de riesgo de incendios forestales es extremo (nivel rojo) en toda la provincia de Alicante.

Las altas temperaturas y otras circunstancias como la previsión de precipitaciones por la tarde acompañadas de aparato eléctrico hacen extremar la precaución en todo el territorio provincial que está vigilado por casi un millar de efectivos, según el dispositivo para este verano que ha puesto en marcha la Generalitat Valenciana.

A esos efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos y brigadas forestales, hay que añadir a otros cien técnicos asignados a todo el territorio regional, junto a tres helicópteros de los consorcios de Alicante y Valencia, tres aviones del ministerio para la Transición Ecológica y 45 unidades de bomberos forestales terrestres dotadas con camiones autobomba.

La previsión

La Agencia Estatal de Meteorología habla de cielo despejado, con nubes de evolución diurna en la segunda mitad del día en la provincia de Alicante. Hay posibilidad de chubascos aislados y acompañados de tormenta en el norte por la tarde. El viento sopla flojo de dirección variable con predominio de la componente sureste a partir del mediodía y las temperaturas sin cambios:

Alcoy/Alcoi19-33

Alicante/Alacant24-31

Dénia23-32

Elche/Elx22-34

Orihuela23-34