Los agricultores y ganaderos de Alicante acuden en autobuses a la tractorada de este miércoles en Madrid

Agricultores y ganaderos convocados por las principales organizaciones profesionales agrarias de la Comunitat Valenciana acuden este miércoles a Madrid para participar en la manifestación-tractorada que finalizará frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La movilización, convocada por ASAJA, COAG y Unión de Uniones y con el lema 'Dar de comer tiene que dar para vivir', reclamará respuestas concretas y urgentes al Gobierno, incluso con las Cortes disueltas, para defender la rentabilidad de las explotaciones profesionales y el futuro de quienes producen nuestros alimentos.

A la protesta se han sumado la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), ASAJA Alicante, LA UNIÓ Llauradora i Ramadera y la Coordinadora Campesina del País Valenciano (CCPV-COAG)- con el apoyo de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana.

Los agricultores de la Comunitat Valenciana acudirán en autobuses, trenes y vehículos particulares, al igual que miles de productores procedentes de otras comunidades autónomas, informa AVA-ASAJA en un comunicado.

Asimismo, cinco columnas de unos 500 tractores entrarán en la capital de España desde El Espinar (Segovia), Buitrago de Lozoya (Madrid), Guadalajara, Torrejón de la Calzada (Madrid) y Arganda del Rey (Madrid).

Ya en el centro de la ciudad, el sector agrario avanzará desde la Plaza de Colón, sobre las once horas, y atravesará el Paseo de Recoletos, el Paseo del Prado y la glorieta del Emperador Carlos V, hasta llegar al Ministerio de Agricultura, en Atocha.

La protesta reivindica: un plan de choque frente a los costes de producción y un gasóleo profesional agrícola; una PAC con presupuesto suficiente; precios que remuneren el trabajo de agricultores y ganaderos; reciprocidad en los acuerdos comerciales; y una simplificación administrativa que permita dedicar más tiempo a producir