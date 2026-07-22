Adjudicado el contrato para crear zonas de sombra en tres áreas de juegos infantiles

La mercantil Mediterránea de Servicios ha resultado adjudicataria del contrato para suministrar e instalar zonas de sombra en tres parques infantiles de Alicante. El proyecto cuenta con un presupuesto de 193.421 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Alicante instalará nuevas estructuras para la creación de zonas de sombra en las áreas infantiles de la Avenida Niza (frente a la Playa de San Juan), Avenida Unicef y Plaza de Florida Portazgo.

La concejala de Infraestructuras, Cristina García, ha señalado que siguen dando pasos para mejorar el confort de la población en los espacios públicos, especialmente de niños y mayores frente a las altas temperaturas.

Estas estructuras mejorarán las condiciones de seguridad, salubridad y confort climático en áreas recreativas frecuentadas principalmente por la población infantil.

Esta primera intervención servirá para evaluar la efectividad de las nuevas instalaciones, el grado de satisfacción ciudadano y el impacto real en el bienestar de los usuarios. Los resultados permitirán valorar la extensión de estas medidas climáticas a otras zonas de la ciudad.

Por otra parte, se ha aprobado también el proyecto para generar espacios de sombra en las zonas de juegos de las plazas del barrio de Rabasa. El objetivo es mejorar las condiciones climáticas y de uso de estos espacios públicos en los que se ubican juegos infantiles.

El presupuesto para ejecutar las obras asciende a casi 140.000 euros y dispone de un plazo de ejecución de cuatro meses.