El nuevo libro de Amelia Noguera rescata la historia de la pintora Rosario Weiss, ahijada de Francisco de Goya

La historia de Rosario Weiss, una pintora que creció a la sombra del genio de Francisco de Goya, ha protagonizado hoy la recomendación literaria del escritor y colaborador Manuel Avilés en el programa Más de uno Alicante, de Luz Sigüenza.

La novela, obra de la escritora Amelia Noguera, reconstruye la vida de una artista injustamente olvidada que pasó sus últimos años junto al pintor aragonés y su madre, Leocadia Zorrilla, durante el exilio del maestro. En una España marcada por la represión del reinado de Fernando VII, la protagonista se convierte en testigo de un periodo convulso en el que el arte, la literatura y la política se entrelazan en los orígenes del Romanticismo.

A través de su mirada, el lector se adentra en un ambiente clandestino donde aparecen figuras literarias como José de Espronceda o Leandro Fernández de Moratín, reflejando una época en la que las ideas liberales, las conspiraciones y el exilio formaban parte del día a día de muchos intelectuales.

Pero el relato va más allá de la intriga histórica. La obra también narra la lucha personal de Rosario Weiss por abrirse camino como pintora en un mundo que negaba a las mujeres el derecho a crear. Su historia revela, además, la faceta más íntima y desconocida de Goya: la relación de afecto y aprendizaje entre un maestro y la joven artista que creció a su lado. 🎨

Con una prosa evocadora y un sólido trasfondo histórico, Amelia Noguera rescata del olvido a una figura clave del arte español del siglo XIX y construye una novela que combina emoción, rigor y belleza narrativa, tal y como destacó hoy Manuel Avilés en Más de uno Alicante.