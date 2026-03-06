“El Susurro” el thriller de Lorena Pérez donde la memoria puede ser tu único aliado… o tu peor enemigo

La escritora alicantina Lorena Pérez ha pasado por los micrófonos de Más de uno Alicante para hablar de su última novela, un thriller psicológico que mezcla investigación, memoria y traición.

Durante la entrevista con Luz Sigüenza, la autora ha explicado cómo nació esta historia protagonizada por Álex, una oficial del Departamento de Cuerpos Especiales que regresa al trabajo tres meses después de sufrir un accidente durante una investigación que le provocó amnesia.

Entre los expedientes acumulados en su despacho aparece un caso sin resolver que despierta en ella una extraña sensación de familiaridad. A partir de ese momento comienza un viaje personal en el que, mientras intenta reconstruir sus propios recuerdos, descubre que la memoria puede ser tan poderosa como engañosa y que quienes parecen más cercanos pueden convertirse en los enemigos más inesperados.

Pérez ha contado que tardó cerca de dos años en dar forma a la novela. Un proceso creativo en el que, reconoce, también volcó parte de sus propias vivencias y emociones. De hecho, al releer el libro tiempo después, asegura que ha podido identificar cómo su estado emocional influyó directamente en la evolución de la historia y en la construcción de los personajes.