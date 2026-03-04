Vecinos de Alicante proponen a Luis Barcala solares municipales en Gran Vía Sur para la Ciudad de la Música

La Asociación de Vecinos Parque del Mar ha registrado un nuevo escrito en el Ayuntamiento de Alicante dirigido al alcalde, Luis Barcala, en el que defiende la idoneidad de varios solares municipales situados en el entorno de Gran Vía Sur para albergar el complejo cultural anunciado recientemente, que incluiría los conservatorios y la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (EASDA).

Según ha explicado en Más de Uno Alicante Lorenzo Pérez, presidente de la asociación, los terrenos propuestos presentan “disponibilidad inmediata”, proximidad al centro urbano y una conexión estratégica tanto con las principales vías de entrada y salida de la ciudad como con el transporte público. A su juicio, pocos emplazamientos reúnen tantas condiciones técnicas y urbanísticas para acoger la futura “Ciudad de la Música”, comprometida por el actual equipo de gobierno en el entorno de las Harineras de Benalúa.

Desde el colectivo vecinal sostienen que esta ubicación permitiría, además, “saldar una deuda histórica” con la zona sur, que consideran infraatendida en materia de inversiones culturales y educativas. Advierten, en este sentido, de que el anuncio municipal no puede quedar en un nuevo “ad calendas graecas”.

Impacto económico y transformación urbana

En el informe de impacto económico y dinamización local adjunto al escrito, la asociación estima que la implantación del complejo cultural generaría un flujo diario superior a 2.000 personas entre alumnado, profesorado y personal administrativo. Este volumen tendría un efecto directo sobre la hostelería y el comercio de proximidad, especialmente en franjas de desayuno, comida y tarde.

El documento también prevé la aparición de nichos de mercado vinculados a la actividad artística: papelerías técnicas, tiendas de bellas artes, lutherías, venta de accesorios musicales o servicios avanzados de copistería y plotter. Asimismo, apuntan a una posible reactivación del mercado inmobiliario, con mayor demanda de alquiler por parte de estudiantes y docentes, y la creación de academias y estudios privados de apoyo.

Para los vecinos, el proyecto supondría un cambio estructural en el modelo de barrio, actualmente de carácter residencial, hacia un “distrito cultural” capaz de atraer público de toda la provincia a través de audiciones, conciertos, exposiciones o desfiles organizados por la EASDA. También subrayan la mejora en seguridad y percepción urbana que implicaría la ocupación de solares hoy vacíos, con mayor tránsito peatonal, iluminación y mantenimiento.

La propuesta, añaden, reforzaría además la sinergia con el desarrollo de Benalúa Sur y el entorno de las Harineras, configurando un eje cultural en el acceso sur de la ciudad.

Críticas por la limpieza de terrenos

Por último, la asociación ha vuelto a reclamar una solución al estado de los terrenos situados detrás de Casa Mediterráneo, donde existe desde hace tiempo un asentamiento de chabolas. Los vecinos califican de “inadmisible” que ADIF y el Ayuntamiento se remitan mutuamente la responsabilidad sobre el mantenimiento y la limpieza de la zona.

“Lo que no puede ser es que las administraciones se pasen la pelota mientras el problema se cronifica”, ha dicho Pérez, quien insiste en que el crecimiento y el valor estratégico de Gran Vía Sur exigen actuaciones concretas y no nuevos anuncios sin ejecución.