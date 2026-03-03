“No vale rendirse”: Emilio Duró sacude Alicante con un alegato contra la resignación

Alicante se prepara para una de esas citas que invitan a parar, pensar y replantear prioridades. El próximo 12 de marzo, a las 19:00 horas, el Auditorio ADDA acogerá “No vale rendirse”, un nuevo Mentes Expertas, en el que Emilio Duró vuelve a subrayar la importancia de la actitud como motor de cambio personal y profesional.

Hoy hemos charlado con él en Más de uno Alicante, con Luz Sigüenza, donde ha defendido que defendió que el contexto actual, marcado por la incertidumbre y la sobreexigencia, requiere reforzar la fortaleza emocional y el sentido del humor. “La vida no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa”, ha dicho Duró.

Con un estilo directo, cercano y cargado de energía, el experto ha combinado datos, experiencias personales y reflexión práctica para conectar con un público amplio, desde profesionales y empresarios hasta estudiantes o personas en procesos de cambio vital. Su propuesta pivota sobre tres ejes: mentalidad, gestión emocional y propósito.

Mentes Expertas continua así acercando a distintas ciudades referentes del pensamiento y el crecimiento personal, generando encuentros que buscan impactar más allá de la propia conferencia. Alicante volverá así a convertirse en punto de reunión para quienes creen que el conocimiento puede transformar la forma de vivir y afrontar los desafíos cotidianos.