CON LUZ SIGÜENZA

Óscar Beltrán de Otálora presenta en Más de uno Alicante su nueva obra 'Déjame en las sombras'

Manuel Avilés recomienda esta semana un thriller ambientado en la Europa convulsa de los años sesenta que combina espionaje, crimen organizado y episodios inspirados en hechos reales

Luz Sigüenza

Alicante |

Onda Literaria

El escritor Óscar Beltrán de Otálora plantea una trama que sigue a Juan Lecuona, antiguo guerrillero y ladrón de guante blanco, que se ve obligado a aceptar un encargo extremo para escapar de la mafia: robar los fondos de la Organisation de l'armée secrète (OAS), grupo terrorista formado por militares ultranacionalistas que combatieron la independencia argelina y conspiraron contra De Gaulle. Para lograrlo, deberá infiltrarse en un entramado clandestino protegido por intereses policiales y políticos.

Con acción, espionaje y una sólida base documental, la novela construye un relato de lealtades quebradas y violencia soterrada en una Europa que aún arrastraba las heridas de la guerra. Manuel Avilés la ha destacado como su recomendación literaria por su ritmo y la potencia de su protagonista.

