Óscar Beltrán de Otálora presenta en Más de uno Alicante su nueva obra 'Déjame en las sombras'

El escritor Óscar Beltrán de Otálora plantea una trama que sigue a Juan Lecuona, antiguo guerrillero y ladrón de guante blanco, que se ve obligado a aceptar un encargo extremo para escapar de la mafia: robar los fondos de la Organisation de l'armée secrète (OAS), grupo terrorista formado por militares ultranacionalistas que combatieron la independencia argelina y conspiraron contra De Gaulle. Para lograrlo, deberá infiltrarse en un entramado clandestino protegido por intereses policiales y políticos.

Con acción, espionaje y una sólida base documental, la novela construye un relato de lealtades quebradas y violencia soterrada en una Europa que aún arrastraba las heridas de la guerra. Manuel Avilés la ha destacado como su recomendación literaria por su ritmo y la potencia de su protagonista.