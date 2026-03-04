Motor Pacífico Alicante refuerza su apuesta por liderar la experiencia premium de Audi en Alicante

Motor Pacífico Alicante abre una nueva etapa con Salvador Huertas como gerrente y lo hace mirando directamente a quienes hacen posible el proyecto: su equipo y sus clientes.

El concesionario oficial de Audi en Sant Joan d’Alacant inaugura este jueves, a las 20 horas, sus instalaciones renovadas tras adaptarse a los nuevos estándares internacionales de la marca. Un espacio más moderno, tecnológico y orientado a que la experiencia de compra y postventa sea más cómoda, transparente y personalizada.

Huertas, con más de tres décadas de trayectoria en el sector, plantea un objetivo claro: consolidar un proyecto estable y de largo recorrido en la provincia. La estrategia se apoya en dos pilares muy definidos: un equipo motivado y alineado con la filosofía de servicio, y una relación de confianza con el cliente que vaya más allá de la venta puntual.

La velada servirá además para presentar algunos de los modelos más recientes y próximos lanzamientos de la marca, como los nuevos Audi Q5, Audi A6 en sus diferentes versiones, incluida la gama eléctrica e-tron, y los renovados Audi Q3. Una apuesta por combinar diseño, eficiencia y tecnología adaptada tanto a particulares como a empresas.

Más que una reinauguración, el evento simboliza la intención de convertirse en un socio de movilidad de referencia en Alicante, con una atención cuidada antes, durante y después de la compra.