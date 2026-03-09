Enrique Bernabeu se divierte y se deja sorprender por el cariño recibido en Más de uno Alicante

La mañana en Más de uno Alicante, con Luz Sigüenza, ha tenido hoy un ingrediente especial: risas, emoción y una buena dosis de cercanía. El protagonista ha sido el artista e influencer alicantino Enrique Bernabeu, que ha visitado el espacio de El Ojo Crítico para presentar su nuevo single, “Poliamor”.

Bernabeu se ha mostrado tal y como lo conocen quienes lo siguen en redes: vitalista, espontáneo y con un sentido del humor que contagia. A pesar de su discapacidad física, afronta la vida con optimismo y muchas ganas de seguir creando, algo que también ha quedado claro durante la charla, en la que ha adelantado que pronto llegarán nuevos trabajos.

Si alguien estaba especialmente feliz esta mañana era Miguel Noguera quien no ha podido ocultar sus nervios antes de la entrevista: se declaraba seguidor de Bernabeu en redes sociales y gran admirador de su trabajo. Frente a frente, esos nervios se han transformado en complicidad y buen humor, dejando una conversación cercana, desenfadada y llena de guiños.

Pero la visita ha tenido más de una sorpresa. En pleno directo, la artista alicantina María José Monje, conocida por sus retratos realizados únicamente con bolígrafo, ha entregado a Bernabeu un retrato suyo hecho especialmente para la ocasión. Un momento inesperado que ha emocionado al invitado.