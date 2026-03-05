El talento femenino toma Puerta Ferrisa en un especial de Más de Uno Alicante previo a la IX Gala de la Mujer de Impulsalicante

El auditorio de Puerta Ferrisa ha acogido este jueves una edición especial del programa Más de Uno Alicante, realizado con motivo del Día Internacional de la Mujer y como antesala de la IX Gala de la Mujer organizada por Impulsalicante.

El espacio radiofónico ha reunido a varias profesionales que desarrollan su carrera en sectores tradicionalmente masculinizados, poniendo el foco en el valor de sus trayectorias, en el esfuerzo que implica abrirse camino en estos ámbitos y en la importancia de generar referentes para las nuevas generaciones.

Durante el programa han participado Lourdes Carmona, comandante de vuelo y piloto comercial internacional; Macarena Gil, práctico del puerto de Algeciras; y María José Lorca, gerente de la explotación agrícola Finca El Jarabe. A ellas se han sumado Alba Aguilera, pescadora más joven de Cataluña; Francisca Olivencia, transportista de pescado en la lonja del puerto de Barcelona, una profesión clave dentro de la cadena que conecta el trabajo en el mar con el consumo; y Rosa Morató y Rosa Server, madre e hija y responsables del proyecto apícola Meleca Miel, dedicado a la producción artesanal y sostenible de miel. Como anfitriona hemos hablado con Mari Carmen de España, concejala de empleo y fomento, y responsable de Impulsalicante.

Todas ellas han compartido su experiencia en profesiones exigentes, muy vinculadas al sector primario, al mar o a la aviación, donde la vocación, el conocimiento técnico y la tradición familiar juegan un papel fundamental.

Más de uno Alicante, con Luz Sigüenza, ha servido además como antesala de la IX Gala de la Mujer de Impulsalicante, que se celebra esta tarde a las 18:00 horas en el auditorio de Puerta Ferrisa, bajo el lema “Referentes hoy, inspiración mañana”.

Entre ellas se encuentra también Irene Reviejo, teniente del Ejército del Aire y del Espacio, que no ha podido estar presente en el programa al encontrarse volando en ese momento, pero que sí participará en la gala.