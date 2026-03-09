Retiran puntos de alimentación de colonias felinas en parques de Alicante y sus cuidadoras denuncian posible incumplimiento de la ley

La retirada de comederos, bebederos y refugios de varias colonias felinas en parques de Alicante ha generado malestar entre asociaciones animalistas y cuidadoras voluntarias. Según denuncian, operarios del servicio municipal de Parques y Jardines habrían eliminado en los últimos días puntos de alimentación en zonas como el parque de la Ereta, dejando a los animales sin agua ni comida.

Las personas que se encargan del cuidado de estas colonias explican que el pasado miércoles 4 de marzo se encontraron con que habían desaparecido los enseres que utilizan para alimentar y proteger a los gatos. Al día siguiente volvieron a colocar comida y agua protegidas con plásticos debido a la lluvia, pero aseguran que también fueron retiradas posteriormente.

Conchi Llinares, presidenta de ACOFAL advierte de que este tipo de actuaciones podría contravenir la legislación vigente en materia de protección animal. La normativa estatal, recogida en la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, y la autonómica valenciana, la Ley 2/2023 de protección, bienestar y tenencia de animales de compañía de la Comunitat Valenciana, establecen que los ayuntamientos deben desarrollar programas de gestión de colonias felinas.

Las asociaciones recuerdan además que gran parte del trabajo diario con estas colonias; alimentación, seguimiento sanitario o colaboración en campañas de esterilización, lo realizan voluntarios y cuidadoras autorizadas. Por ello, reclaman que las administraciones faciliten esta labor y establezcan mecanismos de colaboración estables.

Por otro lado, las entidades también han trasladado al departamento municipal de Protección Animal la denuncia sobre la supuesta captura de gatos en otra colonia de la ciudad mediante una jaula trampa instalada en un jardín particular. Según indican, han aportado fotografías y testimonios y están a la espera de conocer si se han iniciado actuaciones.

Desde el área de Protección Animal del Ayuntamiento de Alicante señalan que han solicitado una reunión urgente para aclarar lo ocurrido con el servicio de Parques y Jardines y estudiar la situación de las colonias en zonas verdes. Mientras tanto, las asociaciones insisten en la necesidad de que el consistorio apruebe un plan de gestión integral que regule la convivencia y el cuidado de estas colonias en la ciudad.