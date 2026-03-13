Dirección y familias del colegio El Palmeral denuncian décadas de abandono y piden reformas urgentes

La situación del Colegio Público El Palmeral de Alicante vuelve a encender la preocupación de la comunidad educativa. Esta mañana, en Más de Uno Alicante con Luz Sigüenza, el director del centro, Miguel Ángel Sarabia, y la vicepresidenta del AFA, Ofelia Maldonado, han puesto voz al malestar que comparten profesores y familias.

Ambos denuncian la falta de comunicación con el Ayuntamiento y aseguran que muchos de los desperfectos del centro se quedan sin reparar durante largos periodos de tiempo. De hecho, explican que en numerosas ocasiones los pequeños arreglos dependen únicamente de lo que la conserje del colegio pueda solucionar por sus propios medios.

Las últimas lluvias han agravado todavía más la situación. El acceso al centro volvió a quedar anegado, dificultando la entrada de los alumnos y obligando a muchos a sortear grandes charcos para poder llegar a clase. Una imagen que, según la comunidad educativa, evidencia la necesidad de intervenir de forma urgente.

Colegio El Palmeral | Onda Cero Alicante

El problema, recuerdan, no es nuevo. El colegio está a punto de cumplir medio siglo y, según explican desde el centro, apenas ha experimentado mejoras estructurales desde su construcción.

Por ello, tanto la dirección como las familias lanzan un mensaje claro a la administración: piden mantener cuanto antes una reunión con los responsables de Educación para buscar soluciones reales. Aseguran que no se trata solo de mejorar las instalaciones, sino de garantizar la seguridad y el bienestar de los alumnos que cada día acuden al centro.