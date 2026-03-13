CON LUZ SIGÜENZA

Dirección y familias del colegio El Palmeral denuncian décadas de abandono y piden reformas urgentes

Reclaman al Ayuntamiento una reunión urgente para abordar los desperfectos de un centro que roza los 50 años sin que se hayan hecho mejoras en sus instalaciones

Luz Sigüenza

Alicante |

Colegio Público El Palmeral

La situación del Colegio Público El Palmeral de Alicante vuelve a encender la preocupación de la comunidad educativa. Esta mañana, en Más de Uno Alicante con Luz Sigüenza, el director del centro, Miguel Ángel Sarabia, y la vicepresidenta del AFA, Ofelia Maldonado, han puesto voz al malestar que comparten profesores y familias.

Ambos denuncian la falta de comunicación con el Ayuntamiento y aseguran que muchos de los desperfectos del centro se quedan sin reparar durante largos periodos de tiempo. De hecho, explican que en numerosas ocasiones los pequeños arreglos dependen únicamente de lo que la conserje del colegio pueda solucionar por sus propios medios.

Las últimas lluvias han agravado todavía más la situación. El acceso al centro volvió a quedar anegado, dificultando la entrada de los alumnos y obligando a muchos a sortear grandes charcos para poder llegar a clase. Una imagen que, según la comunidad educativa, evidencia la necesidad de intervenir de forma urgente.

Colegio El Palmeral
Colegio El Palmeral | Onda Cero Alicante

El problema, recuerdan, no es nuevo. El colegio está a punto de cumplir medio siglo y, según explican desde el centro, apenas ha experimentado mejoras estructurales desde su construcción.

Por ello, tanto la dirección como las familias lanzan un mensaje claro a la administración: piden mantener cuanto antes una reunión con los responsables de Educación para buscar soluciones reales. Aseguran que no se trata solo de mejorar las instalaciones, sino de garantizar la seguridad y el bienestar de los alumnos que cada día acuden al centro.

Colegio El Palmeral
Colegio El Palmeral | Onda Cero Alicante
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer