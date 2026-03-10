Pepe Pétalo convierte sus garabatos de juventud en una exposición llena de humor y memoria en Alicante

Un monigote de nariz grande que empezó a aparecer en los márgenes de los cuadernos del instituto, en servilletas o en libros de texto ha terminado convirtiéndose, décadas después, en todo un universo artístico. Ese es el punto de partida de “Universo Pétalo. Monigotes y garabatos”, la exposición que el artista alicantino Pepe Pétalo inaugura el próximo 12 de marzo en el Centro Municipal de las Artes de Alicante.

La muestra reúne más de cuarenta obras creadas específicamente para esta cita y propone al visitante un recorrido por el imaginario personal del artista. Un territorio donde el dibujo espontáneo, el gesto intuitivo y la memoria se transforman en pintura. Lo que nació casi como un acto inconsciente durante la adolescencia ha acabado convirtiéndose en el germen de un lenguaje artístico propio, reconocible y cargado de personalidad.

Pétalo conoce bien el mundo del arte contemporáneo desde dentro. Durante 25 años desarrolló su carrera profesional en la Obra Social de la desaparecida Caja de Ahorros del Mediterráneo, donde en su última etapa fue responsable del área de Cultura y coordinador de la Colección de Arte Contemporáneo CAM, actualmente ubicada en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA). Desde ese puesto participó en el diseño y organización de numerosas exposiciones itinerantes por toda España y en la promoción de artistas emergentes.

Ese trabajo le permitió conocer y colaborar con figuras destacadas del panorama artístico como Carmen Calvo, Eduardo Arroyo, Cristina García Rodero o Cristina de Middel, actual presidenta de la Agencia Magnum Photos. Sin embargo, su propuesta pictórica se mantiene fiel a la frescura de aquellos primeros trazos improvisados.

La pintura de Pepe Pétalo huye de la solemnidad. Sus personajes, aparentemente sencillos, buscan provocar una sonrisa y recuperar ese impulso creativo que muchas veces se pierde con los años. Bajo la apariencia de garabatos se esconden también reflexiones sobre la identidad, la memoria y la libertad de crear sin miedo al juicio.

“Universo Pétalo. Monigotes y garabatos” supone así la puesta de largo pública de un universo creativo que ha acompañado al artista durante toda su vida. Una exposición que invita a mirar el arte con ligereza, complicidad y, sobre todo, con sentido del humor.