La Orquesta de Cámara Virtuós Mediterrani celebra su V aniversario con un concierto en el Palacio de Congresos de Alicante

La Orquesta de Cámara Virtuós Mediterrani celebra su quinto aniversario con un concierto muy especial que tendrá lugar el próximo 14 de marzo a las 20 horas en el Palacio de Congresos de Alicante. Una cita que promete convertirse en una auténtica fiesta para los amantes de la música y en la que el público podrá disfrutar de algunas de las obras más queridas del repertorio universal.

El programa incluye dos composiciones emblemáticas de Georg Friedrich Händel: la Música Acuática (Suite nº 2) y la espectacular Música para los Reales Fuegos Artificiales, piezas llenas de fuerza y brillantez que siguen emocionando siglos después de su creación.

La velada también ofrecerá un recorrido por otros grandes nombres de la música clásica, con dos oberturas firmadas por Mozart y Haydn, además de una selección de la ópera-ballet Las Indias Galantes de Jean-Philippe Rameau. A ello se sumará el estreno de varias obras breves de compositores muy cercanos a la propia orquesta, una manera de mirar al presente y apoyar la creación musical actual.

Uno de los momentos más esperados llegará con la participación de Nach, uno de los artistas alicantinos con mayor proyección internacional y figura clave en la historia del hip hop en español. El rapero interpretará junto a la orquesta su tema El idioma de los dioses, una oda a la música que unirá la fuerza de su poesía con el sonido de los músicos sobre el escenario.

Todo ello bajo la dirección del maestro Gerardo Estrada Martínez, director titular de Virtuós Mediterrani, que ha destacado en Más de Uno Alicante, con Luz Sigüenza, la ilusión con la que la formación prepara este concierto conmemorativo.