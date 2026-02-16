Alicante dona vida por San Valentín en la maratón “Alicante Enamora”

Alicante ha vuelto a demostrar que la solidaridad también se celebra. Desde las 9:30 de la mañana y hasta las 21:00 horas, la sede de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, en la plaza de Gabriel Miró, acoge una nueva edición de la maratón de donación de sangre “Alicante Enamora”, una cita clave para reforzar las reservas hospitalarias en la provincia. La consellera Marián Cano, ha destacado en Más de uno Alicante la importancia de que las administraciones públicas faciliten este tipo de gestos a la ciudadanía. De hecho, la antigua sede de Correos, se ha convertido en punto fijo de donación.

Onda Cero Alicante se ha sumado a la jornada con la emisión en directo de “Más de uno Alicante”, acercando a los oyentes la dimensión sanitaria, institucional y humana de un gesto que no se puede fabricar: la sangre solo existe gracias a la voluntad de quien decide compartirla.

La doctora Mabel Ortiz de Salazar Martín, jefa de servicio en Alicante del Centro de Transfusión, ha recordado que la provincia necesita alrededor de 250 unidades diarias para atender cirugías, accidentes, tratamientos oncológicos y enfermedades hematológicas. También ha subrayado la importancia de la donación de plasma y de los hemoderivados, como la albúmina, los factores de coagulación o las inmunoglobulinas, esenciales para numerosos pacientes.

Desde el área de Promoción, Carmen Cano ha incidido en la necesidad de informar y concienciar a la población, desmontar mitos y recordar que una sola donación puede salvar hasta tres vidas. Ha destacado, además, el trabajo constante en centros educativos, empresas y colectivos sociales para garantizar las donaciones necesarias cada día del año.

La maratón cuenta también con el respaldo de empresas comprometidas con la responsabilidad social corporativa. Han participado en el programa María Puerto, directora de Marketing de Hospes Amérigo; Arminda Pérez, directora de Marketing de Renault Japemasa; y Marisa Artiaga, directora pedagógica de Escuela Infantil Nido, quienes han puesto en valor la implicación del tejido empresarial y educativo en iniciativas que tienen un impacto directo en la salud pública.

La parte más emocionante de la jornada la han protagonizado los propios donantes. Lucía y Carlos han compartido su experiencia ante los micrófonos, animando a quienes todavía dudan a dar el paso y recordando que donar es un proceso sencillo, seguro y breve, pero con un efecto incalculable.

La maratón “Alicante Enamora” vuelve así a convertir el centro de la ciudad en un punto de vida, demostrando que la colaboración entre sanidad, administraciones, empresas y ciudadanía es la mejor garantía para que no falte sangre en los hospitales.