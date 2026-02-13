Que no lo separe el viento: la radio y el circo, unidos por el arte de emocionar en directo

El viento ha impedido emitir el programa desde la carpa, pero no ha frenado la celebración. En el Día Mundial de la Radio, Más de Uno Alicante ha transformado los estudios en una pista improvisada y ha tendido un puente entre dos artes que comparten esencia: la emoción en directo.

Lo que estaba previsto como una emisión desde el corazón del circo se ha convertido en una jornada especial en el estudio. “Si nosotros no hemos podido ir al circo, el circo ha venido a nosotros”.

Hasta los micrófonos se han acercado representantes del Circo Raluy Legacy, uno de los proyectos circenses más reconocidos de Europa, que actualmente presenta en Alicante su espectáculo CYBORG. Louisa y Kerry Raluy, cuarta generación de la saga familiar y responsables del único circo en Europa dirigido por dos mujeres, han hablado sobre el legado, la responsabilidad de mantener viva la tradición y el reto de innovar sin perder la esencia.

Junto a ellas, Niedziela y Emily Raluy, conocidas como “Las Hermanas Raluy”, y Charmelle Raluy, quinta generación familiar. Nos han cómo viven los ensayos, el vértigo previo a salir a pista y la conexión con el público en cada función. También han explicado cómo es crecer dentro de una familia donde el circo no es solo una profesión, sino una forma de vida. También

La conversación ha puesto en valor una trayectoria de más de un siglo, seis generaciones y reconocimientos internacionales que han consolidado al Raluy Legacy como uno de los referentes del panorama circense actual.

La jornada ha dejado una idea clara: tanto la radio como el circo siguen viviendo del directo, de la emoción compartida y del vínculo con el público. El viento ha cambiado el escenario, pero no ha separado lo que el arte de comunicar ha unido.