Así se construyen las noticias de las seis: acompañamos a María Gómez Prieto, editora de Alsina, en su madrugada laboral

Mientras la ciudad duerme, la redacción ya está en marcha. A las 2:30 de la madrugada comienza la jornada de María Gómez Prieto, una periodista joven, con vínculos familiares en Alicante, que forma parte de la nueva generación que vive y consume la radio de otra manera, pero que mantiene intacta su esencia: la inmediatez, el rigor y la capacidad de acompañar.

Su trabajo es silencioso y decisivo. Revisar, contrastar, ordenar y dar forma a la actualidad para que, a las seis en punto, los oyentes tengan las claves del día. Detrás de cada informativo hay horas de preparación y una convicción compartida: que la radio sigue siendo una fuente fiable, cercana y viva.