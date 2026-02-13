DÍA DE LA RADIO

Así se construyen las noticias de las seis: acompañamos a María Gómez Prieto, editora de Alsina, en su madrugada laboral

En el Día de la Radio, madrugamos en Más de Uno Alicante con la editora de Más de Uno, que cada noche prepara las noticias que suenan al amanecer con Carlos Alsina

Redacción

Alicante |

María Gómez Prieto

Mientras la ciudad duerme, la redacción ya está en marcha. A las 2:30 de la madrugada comienza la jornada de María Gómez Prieto, una periodista joven, con vínculos familiares en Alicante, que forma parte de la nueva generación que vive y consume la radio de otra manera, pero que mantiene intacta su esencia: la inmediatez, el rigor y la capacidad de acompañar.

Su trabajo es silencioso y decisivo. Revisar, contrastar, ordenar y dar forma a la actualidad para que, a las seis en punto, los oyentes tengan las claves del día. Detrás de cada informativo hay horas de preparación y una convicción compartida: que la radio sigue siendo una fuente fiable, cercana y viva.

