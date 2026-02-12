La Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante, embajadora del talento musical joven

La Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante (OJPA) se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales referentes culturales y formativos del panorama musical alicantino. Integrada por jóvenes músicos de toda la provincia, la orquesta no solo actúa como plataforma de excelencia artística, sino también como espacio educativo donde el esfuerzo, la disciplina y la ilusión se transforman en música de alto nivel.

Fundada y dirigida por Francisco Maestre, la OJPA desarrolla un proyecto pedagógico que combina la formación orquestal con experiencias artísticas de gran valor, tanto en escenarios nacionales como internacionales. Su trayectoria incluye la participación en festivales europeos de prestigio como Viena y Praga, y reconocimientos recientes que sitúan a Alicante en el mapa musical juvenil, gracias al trabajo y la dedicación de intérpretes que, pese a su juventud, afrontan repertorios de gran exigencia técnica y artística.

Más allá de los premios, la OJPA representa una riqueza patrimonial viva para la provincia: jóvenes formados en conservatorios y escuelas de música que encuentran en la orquesta un espacio para crecer, compartir y proyectarse hacia el futuro profesional, al tiempo que contribuyen a dinamizar la vida cultural alicantina.

En este contexto, la orquesta participa este domingo 15 de febrero en el concierto solidario “75 años educando al son de la vida”, organizado con motivo del 75 aniversario del Colegio Calasancio de Alicante. La cita será a las 18.30 horas en la Sala Sinfónica del ADDA, y unirá música, educación y compromiso social, destinando la recaudación a la propia OJPA y a las Misiones Calasancias en la India.

Un concierto que sirve de celebración, pero también de escaparate para un proyecto que demuestra que el talento joven de Alicante no solo existe, sino que suena con fuerza dentro y fuera de nuestras fronteras.

Hoy en Más de uno Alicante, con Luz Sigüenza, hemos tenido la ocasión de hablar con Francisco Maestre, sobre la trayectoria de la orquesta y sus proyectos de futuro.