Alfredo Millá reclama “batalla en Madrid” contra la infrafinanciación: “Los sectores productivos de Alicante tenemos que hacernos oír”

El nuevo presidente de INECA, Alfredo Millá, ha pasado por los micrófonos de Más de Uno Alicante, con Luz Sigüenza, con un mensaje claro para el futuro de la provincia: Alicante necesita más voz y más presencia en los lugares donde se toman las decisiones.

Millá, que acaba de asumir la presidencia de la entidad tras relevar a Nacho Amirola, ha asegurado que uno de los grandes retos es combatir la infrafinanciación que arrastra la Comunitat Valenciana desde hace años. Y para lograrlo, considera imprescindible que los sectores económicos de la provincia den un paso al frente.

“La infrafinanciación se combate también con batalla en Madrid”, ha dicho durante la entrevista. A su juicio, los sectores productivos de Alicante deben implicarse para defender los intereses de la provincia y reclamar el peso que le corresponde.

El nuevo presidente de INECA recordó que Alicante presenta una paradoja difícil de explicar: es una de las provincias más dinámicas de España en población, creación de empresas o actividad económica, pero sigue muy por detrás en indicadores como el PIB per cápita o los recursos públicos que recibe por habitante.

Para Millá, este desequilibrio tiene consecuencias directas. El actual modelo de financiación obliga a la Comunitat Valenciana a endeudarse para poder sostener los servicios públicos, lo que termina reduciendo la capacidad de inversión y frenando el desarrollo.

Por eso, desde INECA vuelven a poner sobre la mesa dos reclamaciones que consideran prioritarias: un nuevo modelo de financiación autonómica que corrija los desequilibrios y la condonación de la deuda acumulada como consecuencia de ese sistema.

Durante la entrevista, Millá también ha insistido en que la provincia tiene potencial, pero no siempre la influencia necesaria. “Alicante tiene tamaño, tiene potencia y tiene talento, pero muchas veces no está presente en los espacios donde se toman las decisiones”, señaló.

En esta nueva etapa, el objetivo será reforzar la presencia de la provincia en esos foros y trasladar fuera de Alicante tanto sus reivindicaciones como sus fortalezas.

El nuevo presidente quiso además tener palabras de reconocimiento para su antecesor, Nacho Amirola, al que agradeció su trabajo durante años al frente de la institución y su papel para consolidar a INECA como una voz respetada en el análisis económico de la provincia.

Con ese punto de partida, Millá afronta el mandato con una idea clara: fortalecer el papel del instituto y contribuir a que Alicante gane el peso que, a su juicio, merece en el debate económico y político nacional.