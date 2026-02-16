Retiro tendrá su primera piscina municipal al aire libre: las obras podrían empezar este año

Una histórica demanda vecinal que ya tiene forma en un anteproyecto que ha obtenido el visto bueno de los grupos municipales. El proyecto de la primera piscina munci8pal al aire libre, en Retiro, ya se está redactado y el alcalde confía en que las obras puedan comenzar "antes de que acabe la legislatura, si no es antes de que acabe este año". Según Almeida será "la tercera piscina que se abre en Madrid en los últimos 30 años", tras las ya construidas en Barajas y Tetuán.

Una piscina de verano y un pabellón deportivo

El Área de Obras y Equipamientos ha elaborado un anteproyecto para levantar una piscina de verano y un pabellón deportivo en la parcela municipal situada en la calle Doctor Esquerdo, 138. Abarca una superficie de 7.420 metros cuadrados —una vez excluido el edificio de oficinas del Área de Políticas de Vivienda—. La parcela limita al norte con dicho edificio; al sur, con viviendas de la calle Cavanilles; al este, con inmuebles de Doctor Esquerdo; y al oeste, con zonas recreativas y piscinas privadas de la calle Sánchez Barcáiztegui.

El anteproyecto prevé ubicar la piscina y el pabellón en la zona central del solar y crear un espacio libre ajardinado de 1.900 metros cuadrados entre el nuevo equipamiento y el edificio de Vivienda. El conjunto destinado a piscina y pabellón ocupará 3.340 metros cuadrados, mientras que 2.180 metros quedarán sin intervención por el momento.

En concreto, la parte sur de la parcela, calificada como uso deportivo, no se desarrollará ahora y su futuro quedará en manos del equipo municipal que resulte de las elecciones de 2027.

Madrid cuenta con 12 nuevas dotaciones deportivas municipales desde que Almeida es alcalde y en la actualidad se están construyendo otras cinco.