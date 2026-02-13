Tres jóvenes acceden al mercado laboral gracias al SERPAIS especializado en autismo de la Comunidad de Madrid

En apenas cinco meses de funcionamiento, tres participantes han accedido a un puesto de trabajo, mientras que las seis inactivas han pasado a situación de búsqueda activa de empleo. La consejera Ana Dávila destaca la importancia de este dispositivo que “ofrece una oportunidad para que puedan sentirse útiles y formar parte de la sociedad, además de construir una vía hacia su autonomía y su futuro”. El Ejecutivo autonómico, ha prometido, "continuará reforzando recursos centrados en la persona, respetuosos con sus ritmos y orientados a potenciar sus capacidades”.

Este nuevo servicio, gestionado por la Fundación A la Par, cuenta con una inversión regional de más de 400.000 euros y está dirigido a ciudadanos de entre 18 y 40 años con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Se une a los cuatro SERPAIS públicos ya existentes, orientados a favorecer la inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual mediante la elaboración de un programa individualizado de inserción.

En cada plan se trabaja el desarrollo de competencias personales para la vida independiente; se ofrece orientación formativa y laboral, y asesoramiento para la búsqueda activa de empleo. Solo en 2025 participaron en los primeros SERPAIS 458 personas, de las que 120 consiguieron un trabajo.