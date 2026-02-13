CONSEJERÍA DE FAMILIA

Tres jóvenes acceden al mercado laboral gracias al SERPAIS especializado en autismo de la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid ha incorporado a la red pública el primer Servicio de Inserción Sociolaboral (SERPAIS) dedicado exclusivamente a personas con autismo. Las instalaciones de este nuevo recurso están ubicadas en la sede de la Fundación A la Par, en el que, desde su puesta en marcha han participado 36 personas. Tres ya están trabajando.

Patxi Linaza

Madrid |

Tres jóvenes acceden al mercado laboral gracias al SERPAIS especializado en autismo de la Comunidad de Madrid
Tres jóvenes acceden al mercado laboral gracias al SERPAIS especializado en autismo de la Comunidad de Madrid | Comunidad de Madrid

En apenas cinco meses de funcionamiento, tres participantes han accedido a un puesto de trabajo, mientras que las seis inactivas han pasado a situación de búsqueda activa de empleo. La consejera Ana Dávila destaca la importancia de este dispositivo que “ofrece una oportunidad para que puedan sentirse útiles y formar parte de la sociedad, además de construir una vía hacia su autonomía y su futuro”. El Ejecutivo autonómico, ha prometido, "continuará reforzando recursos centrados en la persona, respetuosos con sus ritmos y orientados a potenciar sus capacidades”.

Este nuevo servicio, gestionado por la Fundación A la Par, cuenta con una inversión regional de más de 400.000 euros y está dirigido a ciudadanos de entre 18 y 40 años con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Se une a los cuatro SERPAIS públicos ya existentes, orientados a favorecer la inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual mediante la elaboración de un programa individualizado de inserción.

En cada plan se trabaja el desarrollo de competencias personales para la vida independiente; se ofrece orientación formativa y laboral, y asesoramiento para la búsqueda activa de empleo. Solo en 2025 participaron en los primeros SERPAIS 458 personas, de las que 120 consiguieron un trabajo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer