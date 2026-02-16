Marcelo Usera y Serrano entre las calles con más denuncia por el abandono de residuos

La patrullas secretas de Policía y los servicios de Limpieza contra el abandono de residuos se pusieron en marcha el pasado 12 de enero. Su función es recorrer las zonas donde el Ayuntamiento ha detectado que se comenten más infracciones de este tipo para velar por el cumplimiento de la normativa municipal en beneficio de todos los madrileños. Hasta ahora han actuado en cinco distritos: Centro, Salamanca, Tetuán, Puente de Vallecas y Usera y, entre las calles que más denuncias han acumulado está la de Marcelo Usera, Serrano, la plaza de Pedro Zerolo o la calle de Jesús.

En cuatro semanas han interpuesto más de 110 sanciones, algunas de ellas, de hasta 1.100 euros. El 75% de las multas han recaído en el sector comercial y los ciudadanos. Este servicio especial forma parte del plan para mejorar la limpieza de la ciudad, aprobado en el pleno del pasado mes de octubre. Una iniciativa que se puso en marcha tras realizar un análisis de la situación a pie de calle y detectar un aumento en el abandono indebido de residuos junto a los contenedores.

Dentro de medidas que se han puesto en marcha, además de estas patrullas secretas de vigilancia, se ha reforzado el personal de limpieza y peinados para la retirada de residuos en el entorno de los contenedores. También están ya operativas las brigadas de proximidad durante 24 horas del día a disposición de las Juntas de distrito para incidencias de rápida respuestas y diferentes campañas de información y concienciación sobre todo dirigidas a los comercios y a los contenedores vinculados a obras para que no generen el efecto llamada y disuadir a particulares que depositan residuos domiciliarios en su entorno.