Ayuso invita a los nuevos sanitarios a formarse en Madrid con más de 2.000 plazas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha animado este viernes a los médicos y enfermeros que comienzan su etapa como residentes a elegir la región para completar su formación especializada, que contará este año con 2.004 plazas distribuidas en 55 especialidades, 65 más que en la convocatoria anterior. Durante la inauguración de las Jornadas Post MIR y Post EIR celebradas en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, Ayuso ha trasladado su respaldo a los futuros especialistas en un momento “clave” de su trayectoria profesional y les ha pedido que apuesten por Madrid como destino formativo. “Os trasladamos todo nuestro ánimo en esta recta final y os deseamos lo mejor en vuestra carrera profesional que empieza ahora”, ha señalado, antes de invitarles a elegir una región que, según ha dicho, “ama la libertad y la vida como los dos bienes más preciados que tenemos”.

“Queremos que estéis en Madrid”

La presidenta ha insistido en que el Gobierno regional trabaja para ofrecer a los sanitarios un entorno de estabilidad y reconocimiento una vez finalizada la residencia. “Queremos que estéis en Madrid”, ha afirmado ante los asistentes, defendiendo una formación “pensada para cada uno, para cuidar y también para ser cuidados”. En este sentido, ha explicado que el Ejecutivo autonómico apuesta por contratos “de mayor duración” y por la aplicación de medidas “retributivas y no retributivas”. Entre ellas, ha destacado la limitación del número de pacientes en las agendas y la implantación de turnos mixtos que faciliten la conciliación. Además, ha recordado que la Comunidad de Madrid convoca ofertas públicas de empleo con carácter bianual y que los residentes perciben complementos salariales desde el primer curso.

Reconocimiento de todas las especialidades de Enfermería

En el ámbito de la Enfermería, Ayuso ha subrayado que Madrid es “la única región” donde están reconocidas todas las especialidades. Ha mencionado las convocatorias específicas para enfermeras especialistas en geriatría, pediatría, salud mental y obstetricia y ginecología, mediante procesos de concurso de méritos orientados a estabilizar el empleo fijo. “Cuando uno elige Madrid lo hace por un sistema que encabeza los mejores indicadores”, ha afirmado, defendiendo el posicionamiento del sistema sanitario madrileño.

Referencia en indicadores y alta complejidad asistencial

Durante su intervención, la presidenta ha recordado que varios hospitales públicos madrileños figuran entre los más valorados en rankings nacionales e internacionales y ha destacado que la región presenta tiempos de espera quirúrgica reducidos y amplia cobertura horaria en Atención Primaria. “Somos la comunidad con menor tiempo de espera para una intervención quirúrgica y la única con hospitales públicos acreditados para realizar todos los trasplantes”, ha afirmado, al tiempo que ha defendido el liderazgo en investigación biomédica, terapias avanzadas y equipamiento diagnóstico. Asimismo, ha resaltado que la sanidad pública madrileña atiende a pacientes de toda España “sin mirar la procedencia”, poniendo en valor el carácter de referencia nacional del sistema. Con esta oferta ampliada y el conjunto de medidas anunciadas, la Comunidad busca consolidarse como uno de los principales destinos para los nuevos especialistas que en las próximas semanas elegirán plaza en el sistema sanitario público.