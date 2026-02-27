La restauración de la Fuente de Cibeles arrancará en junio y durará cinco meses

El Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha el próximo mes de junio la restauración integral de la Fuente de Cibeles, uno de los símbolos más reconocibles de la capital. La intervención, promovida por el Área de Cultura, Turismo y Deporte, busca garantizar la conservación del conjunto monumental y devolverle su imagen original tras los estudios técnicos realizados durante el último año.

La actuación supondrá una inversión cercana a los 400.000 euros, cifra que incluye la redacción del proyecto, la ejecución de los trabajos y la dirección técnica de la restauración. El plazo estimado es de cinco meses, con finalización prevista en octubre de 2026.

El acuerdo fue formalizado en un encuentro entre el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el presidente de L’Oréal Groupe España, Juan Alonso de Lomas, en el que también participaron la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, y el secretario general y director de Relaciones Institucionales de la compañía, Javier López Zafra.

La empresa asumirá 370.000 euros del coste total, lo que representa prácticamente la totalidad de la financiación necesaria para acometer los trabajos. La aportación se enmarca en el programa municipal de conservación de monumentos y refuerza el modelo de colaboración entre el sector público y la iniciativa privada para preservar el patrimonio histórico-artístico de la ciudad.

No es la primera vez que la compañía participa en proyectos de esta naturaleza. En los últimos años ha colaborado en la recuperación de enclaves emblemáticos como la Catedral de Notre-Dame, tras el incendio de 2019, y la Fuente de Neptuno, restaurada en 2024.

Con esta intervención, el Consistorio refuerza su apuesta por la protección y puesta en valor de los símbolos urbanos más representativos de Madrid, al tiempo que impulsa alianzas estratégicas que permiten desarrollar proyectos de gran impacto para la ciudad sin comprometer recursos adicionales del presupuesto municipal.