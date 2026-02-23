El PP denuncia la "hipocresía" del PSOE al desatender una denuncia de acoso sexual de un habilitado nacional a una funcionaria en el Ayuntamiento de Móstoles

La denunciante relata episodios de ansiedad, por lo que actualmente recibe tratamiento psicológico y medicación por la actitud del habilitado nacional quien generaba presuntamente situaciones para quedarse a solas con la denunciante en su despacho, según los testimonios recabados. En esos espacios, le profería miradas incómodas y trataba de indagar en su vida personal con preguntas insistentes que iban más allá de la relación estrictamente profesional. La funcionaria habría sufrido comportamientos consistentes en forzar estar a solas, mirada incómodas, preguntas personales, indagación sobre sus costumbres, y de igual manera prohibir a otros funcionarios que estuvieran presentes en reuniones forzadas, todo lo anterior produjo una situación de estrés a la funcionaria que requirió la asistencia médica y psicológica.

El propio consistorio mostoleño asegura que, “conocida esta situación y en menos de 24 horas el 14 de octubre de 2024, por el área de RRHH, se ordenó llevar a cabo un procedimiento reservado y confidencial, para el esclarecimiento de los hechos, garantizando los derechos de todos los intervinientes. Se instruyó conforme el Real Decreto 247/2024, de 8 de marzo, por el que se aprueba el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos. Una vez finalizada la instrucción, se elevaron las conclusiones con propuesta de resolución a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, el 8 de noviembre de 2024. Dicha Consejería entendiendo que los hechos podrían suponer una falta muy grave, elevaron dicho expediente al Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública en el mes de noviembre de 2024, no constando hasta este momento tramitación alguna de dicho expediente, ya que no se ha solicitado la identidad encriptada de testigos e intervinientes en el expediente”.

El portavoz de los populares en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz Pache, ha asegurado que este es un "gran caso de hipocresía del PSOE, que se inventaron un acoso sexual para manchar el nombre del alcalde de Móstoles y que su ministro y secretario general en Madrid tiene una denuncia en el mismo municipio archivada sin hacer nada". La portavoz de los socialistas en la Cámara tacha de "casualidad" esta noticia y mantiene que no tenía "conocimiento de esta denuncia contra una funcionario en este consistorio".