LuzMadrid 2026 iluminará la capital con 15 instalaciones artísticas del 12 al 14 de marzo

Madrid volverá a transformarse en un gran escenario artístico a cielo abierto con la celebración de la tercera edición de LuzMadrid, que del 12 al 14 de marzo desplegará 15 instalaciones lumínicas en distintos puntos de la ciudad. El festival tendrá este año a Arganzuela como epicentro, aunque el recorrido se extenderá también a enclaves de Centro, Retiro, Chamberí y Carabanchel. Espacios como Matadero Madrid, la Casa del Reloj, la Nave de Terneras, la colonia del Pico del Pañuelo, Madrid Río, la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, la Plaza de la Villa o el Frontón Beti Jai formarán parte del itinerario.

La ciudad como espacio de experimentación artística

LuzMadrid reunirá a 15 artistas y colectivos, tanto nacionales como internacionales, algunos consolidados y otros emergentes, con varias obras diseñadas específicamente para esta edición. Las propuestas exploran la luz como lenguaje creativo y como herramienta para reinterpretar la arquitectura y el paisaje urbano.Durante la presentación del festival, la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha señalado que serán “tres días en los que Madrid se transforma” y ha destacado que el evento “invita a redescubrir la ciudad con otros ojos”.

Por su parte, la directora artística del festival, Delia Piccirilli, ha subrayado que el proyecto “nace del amor a Madrid y a su paisaje urbano”, pero también “del respeto a sus ciudadanos y a los espacios que habitan”.

Encuentro profesional y talleres para público joven

El programa incluye el Encuentro LuzMadrid, que se celebrará el 14 de marzo en el Espacio Cultural Serrería Belga bajo el título “La ciudad iluminada: arte, paisaje y percepción”. La sesión matinal reunirá a artistas y profesionales del ámbito del arte, la arquitectura y el diseño para reflexionar sobre el papel de la luz en la construcción del paisaje urbano. Por la tarde, el encuentro ofrecerá talleres dirigidos a público infantil y juvenil, con actividades centradas en la experimentación y la creación a través de la luz.

Sostenibilidad y accesibilidad como señas de identidad

El festival mantiene su compromiso con la sostenibilidad ambiental, con medidas orientadas a optimizar el consumo energético y reducir el impacto del evento. Asimismo, contará con iniciativas de accesibilidad diseñadas para garantizar una experiencia inclusiva y segura. Durante tres noches, LuzMadrid volverá así a convertir el paisaje urbano madrileño en un espacio de creación contemporánea abierto a toda la ciudadanía.