Finaliza la reforma de la estación de Metro de Avenida de América tras incorporar diez ascensores y un nuevo vestíbulo

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha visitado este nudo estratégico del transporte público madrileño, que conecta cuatro líneas de Metro y registra una afluencia diaria de 190.000 viajeros. De esta forma, la compañía metropolitana culmina los trabajos, tras una inversión de 38 millones de euros, que han permitido construir un nuevo vestíbulo que enlaza con el nivel intermedio de la estación, con la Línea 4 y 6, así como una galería de conexión con la L7 y L9. Además, también se han desarrollado tareas relacionadas con la mejora de la impermeabilización, drenaje y saneamiento de la infraestructura, así como la sustitución de algunos materiales por otros más resistentes y eficientes.

Junto a Avenida de América, el suburbano está trabajando en la instalación de nuevos elevadores en Ventas, Santiago Bernabéu, Duque de Pastrana, Campamento, Carabanchel, Tetuán, Puente de Vallecas, Ciudad Lineal y Canillejas. Además, hoy mismo se han iniciado las obras en Ventilla (L9), que contará con cuatro de estas instalaciones para conectar directamente la calle con los andenes, y a lo largo del mes de marzo arrancarán en Alto de Extremadura. En esta línea, la compañía metropolitana también está incorporando nuevas escaleras mecánicas en San Blas, Estrella y Prosperidad.

HOMENAJE A ÓSCAR MORAL

El nuevo vestíbulo de Avenida de América, con acceso desde la calle María de Molina, lleva el nombre de Óscar del Moral, expresidente del CERMI Madrid, fallecido el pasado mes de julio. Durante el acto, el consejero ha asegurado que “esta placa conmemorativa destaca su figura como uno de los principales impulsores de la accesibilidad en el transporte público madrileño y reconoce su labor al frente de esta entidad social”.