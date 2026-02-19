Ayuso avala el perfil del consejero Viciana frente a "saltimbanquis" y "porteros de puticlub" que PSOE y Más Madrid traen a la política

La presidenta regional ha exigido coherencia a la bancada de la izquierda, que ha criticados los cambios en la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades: "i va tan mal la Educación y doy un cambio a la Consejería, entonces también está mal. Aclárese un poco, sea coherente". Díaz Ayuso ha afirmado que estaba al frente de la Consejería "un funcionario honrado" y que en el Grupo Parlamentario se encontraban perfiles como ingenieros aeroespaciales, administradores civiles del Estado, profesores o licenciados en Derecho. En contraposición, ha reprochado: "¿Quiénes han tenido ustedes en sus listas? Activistas, un acróbata a caballo, ocupas, quema-cajeros, amantes, porteros de puticlub, personas que gestionaban saunas... ¿Esto es lo que han traído a ustedes a la política? Saltimbanquis".

MÁS MADRID Y FP

Sin embargo, la portavoz de Más Madrid le ha preguntado a la presidenta "qué esconde el cese de Emilio Viciana y de qué se van a enterar los madrileños en los próximos meses", ya que asegura que el motivo del cese no es la Ley de Enseñanzas Superiores, Ciencia y Universidades (LESUC). Apunta al "caso FP" de presuntas irregularidades al trocear contratos públicos para la construcción de centros de Formación Profesional: "ssted lo ha cesado por denunciar el caso FP, por denunciar cómo se repartían el dinero en las obras ilegales. Sí, a Viciana lo han cesado por la única línea roja que no se puede cruzar en el Partido Popular, denunciar la corrupción del entorno de Ayuso".

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, ha asegurado que a Ayuso se le están sumando "una cascada de dimisiones" y le ha trasladado que la solución a la situación en las universidades pasa "por retirar la ley ultraliberal trumpista, quite la alfombra roja de los chiringuitos privados y deje de asfixiarlas financieramente".

NUEVOS DIPUTADOS

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha presidido hoy la reunión del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea regional previa al Pleno. Allí ha dado la bienvenida a los tres nuevos diputados que posteriormente han tomado posesión de su cargo: Eva Gallego, alcaldesa de Madarcos; Irene Zamora, ex alcaldesa de Collado Mediano; y Paul Rubio, actualmente coordinador de Emergencias en el Ayuntamiento de Móstoles. Asímismo ha recibidoa la nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo.