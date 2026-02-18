Nace el Barrio de la Ciencia en Chamartín: medio kilómetro para impulsar el talento y la divulgación en Madrid

El Barrio de la Ciencia quiere acercar la investigación a la sociedad y lograr su apoyo y su compromiso. Ubicado en el entorno del paseo de la Castellana y las calles de Joaquín Costa, López de Hoyos y María de Molina, estará repleto de ciencia, investigación, tecnología e historia. Se celebrarán charlas, talleres, actividades al aire libre y visitas teatralizadas que aunarán ciencia y sociedad.

El proyecto nace de la colaboración entre el Ayuntamiento y entidades de referencia como la Residencia de Estudiantes, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Museo Nacional de Ciencias Naturales, la propia Universidad Politécnica y el IES Ramiro de Maeztu.

Señalética propia, comercio local y rutas divulgativas

El Barrio de la Ciencia contará con señalética específica y será incorporado a las paradas de EMT Madrid. Además, formará parte de rutas urbanas diseñadas para potenciar el comercio de proximidad, con mapas que permitirán a vecinos y visitantes calcular los tiempos de recorrido hacia distintas zonas comerciales, en colaboración con asociaciones empresariales del distrito.

La iniciativa también implicará a centros educativos de Chamartín y extenderá actividades más allá del perímetro inicial. Habrá charlas en la calle, talleres, encuentros en mercados municipales y participación de empresas del distrito, con el objetivo de acercar la ciencia a todos los públicos.

Para el alcalde Martínez-Almeida, el proyecto representa "una de las iniciativas más bonitas de esta legislatura", al destacar la concentración de talento que existe en este espacio donde conviven instituciones científicas y culturales de primer nivel.

El alcalde ha destacado que el objetivo es unir voluntades para crear un barrio con carácter divulgativo que permita a los madrileños conocer mejor estas instituciones y, al mismo tiempo, inspirar a las futuras generaciones de científicos, ingenieros y profesionales.

El Barrio de la Ciencia aspira así a convertirse en un símbolo del Madrid del futuro: un espacio donde el alma de barrio y la vocación divulgativa se unen para lanzar un mensaje claro —el mejor futuro se construye entre todos.