Medicina estética sin cirugía: las tendencias que marcan el presente

Para quienes notan flacidez o un rostro cansado y buscan alternativas sin pasar por quirófano, uno de los tratamientos que más está funcionando actualmente es Morpheus8. Se trata de una radiofrecuencia fraccionada combinada con microagujas que permite redefinir el rostro, mejorar la textura y calidad de la piel, atenuar arrugas finas y contornear zonas como el arco mandibular o la papada. También puede aplicarse en abdomen, brazos e incluso en tratamientos de estética vaginal. Aunque se recomiendan tres sesiones, los resultados comienzan a apreciarse desde la primera aplicación. Hablamos de todo ello en 'Más de uno Madrid' con Wendy Martínez Hernández, directora médica de Scalpel Medical Spain.

Para quienes buscan un efecto más inmediato, existe también Endolift, un procedimiento mínimamente invasivo que trabaja a nivel subcutáneo mediante una fibra óptica. El tensado es visible desde el primer momento y continúa mejorando en los meses posteriores, permitiendo además remodelar determinadas zonas y tratar grasa localizada con resultados naturales.

La doctora Martínez insiste en que la clave está en un buen diagnóstico médico y en la personalización del tratamiento. “La medicina estética no consiste en hacer tratamientos por hacer, sino en realzar la belleza natural del paciente”, explica. Saber decir “no” cuando una propuesta no encaja con la anatomía facial es, a su juicio, fundamental para evitar resultados artificiales y mantener la armonía del rostro.

La tendencia actual en medicina estética apuesta por técnicas seguras, progresivas y adaptadas a cada persona, con el objetivo de mejorar la calidad de la piel y la firmeza sin alterar la identidad del paciente.