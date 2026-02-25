SANIDAD

La Comunidad de Madrid crea el programa "Lánzate" para promover la doble carrera clínica y científica de investigadores emergentes

La Comunidad de Madrid ha dado luz verde hoy a la primera edición de "Lánzate", programa para atraer talento investigador a la sanidad pública madrileña y promocionar el desarrollo de la doble carrera clínica y científica de investigadores emergentes. Las bases de esta convocatoria se publican hoy en el BOCM, después de que la presidenta Díaz Ayuso anunciara esta iniciativa en el último Debate del Estado de la Región.

Patxi Linaza

Madrid |

El Ejecutivo autonómico subvencionará de forma directa proyectos de I+D+i con una duración máxima de dos años, para hacer frente a equipamiento, material fungible, suministros o derechos de propiedad intelectual, todo ello con la menor burocracia legal para agilizar el desarrollo de la ejecución de manera rápida y efectiva.

La Comunidad de Madrid invertirá este año casi 1 millón de euros en este proyecto, abierto a profesionales que desarrollan su labor en los Institutos de Investigación Sanitaria públicos acreditados; hospitales y centros de salud de Atención Primaria, y otros entes públicos de carácter asistencial adscritos a la Consejería de Sanidad.

"Lánzate" contempla cuatro modalidades de acceso para los investigadores, con especial atención a la línea específica destinada a personal de Enfermería, y otra para el primer nivel asistencial de la sanidad pública madrileña. También habrá otras dos genéricas, una para menores de 45 años, y otra para profesionales que desarrollen un programa competitivo para la obtención del certificado de reconocimiento e calidad e independencia investigadora R3.

