La Comunidad de Madrid crea el programa "Lánzate" para promover la doble carrera clínica y científica de investigadores emergentes

El Ejecutivo autonómico subvencionará de forma directa proyectos de I+D+i con una duración máxima de dos años, para hacer frente a equipamiento, material fungible, suministros o derechos de propiedad intelectual, todo ello con la menor burocracia legal para agilizar el desarrollo de la ejecución de manera rápida y efectiva.

La Comunidad de Madrid invertirá este año casi 1 millón de euros en este proyecto, abierto a profesionales que desarrollan su labor en los Institutos de Investigación Sanitaria públicos acreditados; hospitales y centros de salud de Atención Primaria, y otros entes públicos de carácter asistencial adscritos a la Consejería de Sanidad.

"Lánzate" contempla cuatro modalidades de acceso para los investigadores, con especial atención a la línea específica destinada a personal de Enfermería, y otra para el primer nivel asistencial de la sanidad pública madrileña. También habrá otras dos genéricas, una para menores de 45 años, y otra para profesionales que desarrollen un programa competitivo para la obtención del certificado de reconocimiento e calidad e independencia investigadora R3.