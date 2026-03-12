Mariano Barbacid, la saga de actores Guillén Cuervo y Valentín Díez Morodo, Medallas de Honor de la ciudad de Madrid 2026

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este jueves la propuesta de concesión de las Medallas de Honor de la ciudad al bioquímico y oncólogo Mariano Barbacid, a la saga de actores Guillén Cuervo y al empresario Valentín Díez Morodo. Además, coincidiendo con la celebración de San Isidro, el Consistorio concederá doce Medallas de Madrid a Amadeo Lázaro Catalina; Antonio Garrigues Walker; la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP); Capas Seseña; Cortefiel (Tendam Retail S.A.); Elisa Aguilar López; la Escuela de Tauromaquia de la Comunidad de Madrid José Cubero ‘Yiyo’; Helena Revoredo Delvecchio; Jorge Resurrección Merodio ‘Koke’; Paloma Sánchez-Garnica; Paula Quinteros y Sergio Llull Meliá.

La concesión de estas distinciones deberá ser ratificada por el Pleno del Ayuntamiento en su sesión de abril. El acto oficial de entrega tendrá lugar el próximo 15 de mayo, día de San Isidro, patrón de la ciudad.

Medalla de Honor

Entre los galardonados con la Medalla de Honor figura Mariano Barbacid, uno de los científicos españoles con mayor reconocimiento internacional en el ámbito de la investigación oncológica. Doctor por la Universidad Complutense de Madrid, desarrolló gran parte de su carrera en Estados Unidos antes de regresar a España para fundar y dirigir el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), hoy uno de los principales centros de referencia mundial en la investigación del cáncer. Entre sus hitos destaca el aislamiento del primer oncogén humano en 1982, un descubrimiento clave para comprender el origen molecular de esta enfermedad.

También será distinguida la saga de actores Guillén Cuervo, una de las familias más influyentes del panorama escénico y audiovisual español. El legado artístico iniciado por Fernando Guillén y Gemma Cuervo ha continuado con sus hijos, especialmente Fernando y Cayetana, quienes han desarrollado una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión, además de impulsar iniciativas de divulgación cultural y defensa de la industria audiovisual.

La tercera Medalla de Honor recaerá en el empresario Valentín Díez Morodo, presidente de la Fundación Casa de México en España. Bajo su impulso, la institución se ha consolidado como un espacio de referencia en Madrid para la difusión cultural y el fortalecimiento de los vínculos empresariales y sociales entre España y México, con cientos de actividades y decenas de miles de visitantes cada año.

Medallas de Madrid

Por su parte, las Medallas de Madrid reconocerán a personalidades e instituciones que representan distintos ámbitos de la vida económica, social, cultural y deportiva de la capital. Entre ellos se encuentra Amadeo Lázaro Catalina, fundador de la histórica taberna Casa Amadeo Los Caracoles, referente de la gastronomía madrileña desde la década de 1940.

En el ámbito social se distingue la labor de APRAMP, organización dedicada a la prevención de la trata y a la atención y reinserción de mujeres víctimas de explotación sexual, mientras que Capas Seseña recibirá el reconocimiento por mantener viva la tradición artesanal de la capa madrileña.

El apartado empresarial incluye a Cortefiel, firma de origen madrileño que comenzó como una pequeña mercería a finales del siglo XIX y que actualmente cuenta con más de 1.800 puntos de venta, así como a Helena Revoredo Delvecchio, presidenta de Prosegur y destacada impulsora del mecenazgo social y cultural.

El deporte también estará representado con las distinciones a Elisa Aguilar, actual presidenta de la Federación Española de Baloncesto; Jorge Resurrección Merodio ‘Koke’, capitán del Atlético de Madrid y jugador con más partidos en la historia del club, y Sergio Llull, uno de los jugadores más laureados del baloncesto europeo y figura del Real Madrid.

En el ámbito cultural y periodístico, recibirán la Medalla de Madrid la escritora madrileña Paloma Sánchez-Garnica, ganadora del Premio Planeta 2024, y la periodista y editora Paula Quinteros, fundadora del medio digital The Objective. También se reconocerá la labor de la Escuela de Tauromaquia José Cubero ‘Yiyo’, dedicada a la formación de nuevas generaciones de toreros.

La lista de premiados se completa con el jurista Antonio Garrigues Walker, una de las figuras más influyentes del derecho y la abogacía en España.