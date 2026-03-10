Madrid abre el proceso de escolarización para el curso 2026-2027 con más colegios públicos que impartirán los primeros cursos de secundaria

La Comunidad de Madrid abre este miércoles 11 de marzo el plazo de admisión de alumnos para el curso escolar 2026/27 en centros sostenidos con fondos públicos. Las familias podrán presentar las solicitudes hasta el próximo 25 de marzo, tanto de forma telemática a través de la web institucional como presencialmente en los centros educativos. El proceso permitirá escolarizar a cerca de 150.000 estudiantes en más de 2.000 escuelas infantiles, colegios e institutos de toda la región.

Más colegios con los primeros cursos de ESO

Una de las principales novedades de la convocatoria es la ampliación del modelo que permite cursar los dos primeros años de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en colegios públicos. A partir de septiembre, esta opción estará disponible en 101 centros, tras la incorporación de 49 nuevos colegios que incorporan la Educación Secundaria a su oferta.

Este sistema permite que los alumnos permanezcan en su mismo colegio durante los primeros años de la etapa secundaria, retrasando su traslado al instituto hasta los 13 o 14 años. Según el Ejecutivo regional, la medida busca facilitar la adaptación del alumnado y ofrecer mayor flexibilidad a las familias a la hora de elegir centro educativo.

Nuevos cambios en el criterio de unidad familiar

El proceso de escolarización también incorpora novedades en el primer ciclo de Educación Infantil. En este caso, se tendrá en cuenta al concebido no nacido para determinar el número de miembros de la unidad familiar, lo que permitirá aplicar el criterio de familia numerosa en la baremación de solicitudes.

En el resto de etapas educativas se mantiene el sistema de puntuación habitual. La existencia de hermanos matriculados en el mismo centro seguirá siendo el criterio con mayor peso: 15 puntos si hay un hermano escolarizado y 30 si hay dos o más. También se valorarán factores como la proximidad al domicilio, la renta familiar —limitada a beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción o del Ingreso Mínimo Vital—, la discapacidad, la condición de familia numerosa o que los padres trabajen en el propio centro.

Asimismo, continúa vigente el modelo de zona única de escolarización, que permite solicitar centros dentro de todo el municipio o distrito municipal en el caso de la capital.

Calendario del proceso

El calendario del proceso establece que las listas definitivas de admitidos se publicarán el 27 de mayo para el segundo ciclo de Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO y Bachillerato. En el caso del primer ciclo de Infantil, se conocerán el 5 de junio. Posteriormente, el periodo de matriculación se desarrollará del 11 al 25 de junio para Infantil, Primaria y Educación Especial, mientras que en Secundaria y Bachillerato se extenderá del 11 de junio al 3 de julio.