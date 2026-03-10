Ayuso pide a Sánchez bajar inmediatamente el IVA de luz, gas y combustibles, y espera que el Gobierno central sepa elegir sus aliados

La presidenta regional han insistido en "volver a pedir al gobierno de manera urgente una bajada del IVA de la luz, del gas y de los combustibles porque está afectando a todas las familias españolas mucho, gravemente, mientras a su vez el gobierno está en unos máximos históricos de recaudación". Tiene claro que sin medidas liberales, "que son las que están funcionando en cualquier lugar del mundo, una Nación o una región pueden llegar rápidamente a convertirse en un lugar empobrecido, envejecido y poco atractivo para el emprendimiento y para los jóvenes".

En esta reunión con inversores, Isabel Díaz Ayuso ha mandado un segundo recado al presidente del Gobierno: "espero que sepamos elegir a nuestros aliados: Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia y, desde luego, Estados Unidos". Al tiempo que ha insistido en que Madrid va a ser su "mejor versión para que esos lazos no se rompan y para que, una vez pasados los conflictos que estamos viviendo, sigamos siendo aliados de aquellos con los que compartimos una forma de ser y de estar en el mundo en torno a la libertad y a la vida, es decir, Occidente".