Ayuso reprocha a Sánchez ausentarse de los actos del 11M "para grabarse un Tik Tok en Fuenlabrada"

De esta forma ha respondido Díaz Ayuso en el Pleno a las acusaciones de la bancada de la izquierda sobre que este viaje institucional ha pretendido "vender Madrid troceado" a inversores y ser "la lamebotas de Trump". La presidenta ha recordado que Sánchez visitó ayer el municipio madrileño de Fuenlabrada para grabar un vídeo en el que "pone en valor" el mural 'Niños perdidos', del artista Murfin, que ha sido designado entre las mejores obras de arte urbano del mundo: "le recuerdo que donde no estuvo Sánchez es con las víctimas del 11M ayer, que tuvo tiempo de grabarse un TikTok en Fuenlabrada. Solamente está, como siempre, de selfies, protegido, sitiando los municipios donde visitan porque no le traga nadie", le ha reprochado Díaz Ayuso.

Los populares de este municipio criticaron también ayer que la visita se hiciera "a escondidas" para "una operación de imagen orientada a grabar un vídeo" en base a una forma de "hacer política basada exclusivamente en la propaganda, el maquillaje y el impacto en redes sociales". "Sánchez no vino a rendir cuentas, ni a dar explicaciones, ni a comprometerse con Fuenlabrada. Vino a hacerse contenido", denuncia el PP fuenlabreño.

Defiende la presidenta su gira en Nueva York: "son destinos que elegimos por un análisis de datos, buscando intereses para nuestras propias empresas españolas. Y tanto es así que desde que asumí la presidencia, la inversión extranjera en Madrid ha crecido en 11.000 millones de euros, 25 puestos más que en España". Cifra Díaz Ayuso en 15 los acuerdos cerrados con empresas tecnológicas los últimos años: Microsoft, Onetrust; farmacéuticas como Pfizer o Lilly; de ingeniería como Siemens, banca como Alianz o logística como UPS, mientras, afirma, "la luz está desbocada, los autónomos arruinados y ustedes están venga que te venga siempre con ocurrencias, intentando inmiscuirse en los consejos de administración, en las propias empresas, intentando que no tengan un solo beneficio y que se arruinen todas porque como comunistas que son, necesitan la pobreza para vivir de la pobreza y que nada funcione y que los ciudadanos dependan de ustedes. Bajen los impuestos, ayuden a quienes están creando puestos de trabajo y si no, no vengan a darnos lecciones".