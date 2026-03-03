La Comunidad de Madrid lanza 350.000 plazas para mayores en la mayor edición de sus Rutas Culturales, con destinos como Tanzania, India o California

La Comunidad de Madrid ha presentado este lunes la XXI edición de sus Rutas Culturales, el programa de viajes para mayores de 55 años que se consolida como la oferta más amplia y variada diseñada por una comunidad autónoma en España. En total, pondrá a disposición de los usuarios más de 350.000 plazas y 1.400 destinos, con itinerarios que se desarrollarán entre abril de 2026 y marzo de 2027.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha destacado que esta iniciativa busca promover el envejecimiento activo, fomentar hábitos de vida saludable, reforzar la autonomía personal y prevenir situaciones de soledad no deseada. “Se ha convertido en una auténtica comunidad viajera para las personas mayores de nuestra región, donde pueden entablar amistad con otros viajeros con sus mismos intereses”, ha subrayado.

1.400 destinos dentro y fuera de España

La edición de 2026-2027 incluye 399 alternativas nacionales, distribuidas en 164 escapadas, 186 rutas por la Península y 49 viajes a Baleares y Canarias.

En el ámbito internacional, el programa ofrece 867 propuestas:

34 destinos en Portugal

81 ciudades europeas e internacionales

57 circuitos exprés

405 itinerarios de media distancia

290 grandes viajes

79 cruceros

49 mercadillos navideños

Nuevos itinerarios: de la campiña inglesa a Tanzania

Desde su puesta en marcha en 2005, más de un millón de madrileños han participado en esta iniciativa turística.

Entre las novedades de esta edición figuran rutas a balnearios, el Valle del Jerte, el sur de Francia o la campiña inglesa, así como viajes a Bélgica y Luxemburgo, Milán y Turín.

El programa amplía también su oferta de larga distancia con destinos como Tanzania, California, Florida, Laos o la India, además de un crucero por el Caribe con escala en República Dominicana.

Condiciones y precios

Todos los viajes incluyen alojamiento en hoteles de tres o más estrellas, régimen de pensión completa, programa de excursiones y visitas, así como guía acompañante durante todo el recorrido.

Los precios parten desde 350 euros por persona para estancias de cuatro días en la Península y pueden alcanzar los 1.995 euros en el caso de recorridos internacionales con una duración mínima de ocho días.

El programa reserva, además, 350 plazas gratuitas para cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia. Como novedad, en esta edición se priorizará el acceso de quienes no hayan obtenido plaza en los dos últimos años, con el objetivo de ampliar el número de beneficiarios.

Convenio con agencias y concurso fotográfico

Las Rutas Culturales se desarrollan en colaboración con la Unión de Agencias de Viajes (UNAV), que integra a las siete empresas encargadas de su comercialización: Viajes El Corte Inglés, Halcón Viajes, IAG7, Cibeles, BTravel, Nautalia y Caminos Senior.

Como en años anteriores, el programa incluye un concurso de fotografía dirigido a los participantes, con tres categorías —‘Viajar con los cinco sentidos’, ‘Con mis compañeros de viaje’ y ‘Mézclate con ellos’— y un total de 24 premios. Entre ellos, tres viajes internacionales del programa 2027 y 21 bonos de 200 euros canjeables hasta el 1 de diciembre del próximo año.