Madrid Nuevo Sur: 300.000 m² y 160.000 viviendas: un nuevo nodo económico en el entorno de Abroñigal.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presentado esta mañana la Estrategia del Sur, un ambicioso plan urbano que busca transformar los distritos de Latina, Carabanchel, Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Moratalaz, Vicálvaro y San Blas-Canillejas en un nuevo motor de desarrollo económico, social y ambiental para la capital. El proyecto se fundamenta en tres ejes estratégicos: urbanismo y vivienda, oportunidades y empleo y calidad de vida.

El plan prevé un desarrollo residencial de 5.600 hectáreas, equivalente a la superficie de ciudades como Bilbao o grandes municipios madrileños, y contempla la construcción de 160.000 viviendas, que representarán cerca del 40 % del total de las previstas en toda la Comunidad de Madrid para los próximos años. Almeida ha subrayado que la iniciativa busca ofrecer vivienda asequible a jóvenes y nuevos residentes, así como consolidar barrios próximos al suelo urbano ya consolidado.

La Estrategia del Sur pretende también impulsar la actividad económica mediante la hibridación de usos en parcelas industriales y productivas, combinando vivienda, comercio, servicios y empresas. Entre las actuaciones destacadas se incluyen la transformación de los terrenos de la antigua fábrica de Tubos Borondo, el Campus Sur, la reurbanización de la avenida de Andalucía, la ampliación de Mercamadrid y la creación del eje San Eustaquio-Marconi. Almeida ha afirmado que estos cambios permitirán un "gran traslado de talento" hacia el sur y reforzarán la capacidad de los distritos para generar empleo e inversiones.

El tercer eje de la Estrategia, por último, se centra en la calidad de vida, con una inversión prevista de 77 millones de euros en equipamientos y 18 millones en rehabilitación y mejora de parques y zonas verdes durante 2026. La iniciativa busca conectar los grandes corredores verdes de los distritos del sur con los ríos Manzanares y Jarama, consolidando un anillo verde de 1.000 hectáreas. Entre las actuaciones destacan el cerro de la Herradura, el ecoducto entre Los Ahijones y Los Berrocales, el corredor ecológico de Los Migueles, la recuperación del arroyo de La Gavia, la integración en el Bosque Metropolitano y la rehabilitación de parcelas municipales. Además, se reforzará el transporte público y la movilidad sostenible para garantizar la conexión de los nuevos barrios con el resto de la ciudad y mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de los vecinos.

Abroñigal: nueva centralidad urbana

Dentro de esta estrategia, Almeida ha presentado el proyecto de Abroñigal, un desarrollo de 300.000 metros cuadrados que será la "puerta de entrada a todo el sur de Madrid" y servirá como nueva centralidad urbana. Allí se combinarán viviendas, actividades económicas, dotaciones educativas, sociales y culturales, así como espacios públicos de calidad. El alcalde ha subrayado que se trata de un "proyecto de ciudad" por lo que trabajará en colaboración con el Gobierno de España y en el próximo del mes de marzo buscará el acuerdo con todos los grupos municipales para consolidar un sur fuerte, conectado y sostenible.

Con la Estrategia del Sur, el Ayuntamiento pretende que estos nueve distritos se conviertan en motor de transformación urbana, económica y medioambiental, equilibrando el desarrollo de la capital y ofreciendo a sus habitantes un modelo de ciudad más inclusivo, sostenible y centrado en la calidad de vida.