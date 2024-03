Por qué en Madrid no es festivo el 19 de marzo 2024

Aunque los españoles suelen contar con los mismos festivos cada año, también existe la posibilidad de sustituir un día no laborable por otro cuando no se trata de una fiesta local. Es el caso del 19 de marzo, que en Madrid no será festivo.

Todas las comunidades autónomas comparten un número de festivos, y a esos hay que sumar las fiestas regionales y locales hasta llegar a los 14 festivos que se establece el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El festivo que sustituye al 19 de marzo

Muchos madrileños se habrán sorprendido este año al ver que el Día del Padre, el 19 de marzo, no está marcado en rojo en el calendario. En 2024 el Día de San José solo será festivo en la Región de Murcia y en la Comunidad Valenciana.

Al elaborar los calendarios laborales de cada año, las comunidades tienen libertad para elegir determinados festivos y en este caso, el hecho de que ni Madrid, ni otras comunidades, hayan puesto este día como laborable puede responder a su proximidad con la Semana Santa.

Si se celebrara como festivo el 19 de marzo, serían un total de tres los festivos que se disfrutarían en Madrid en el mismo mes, con poca distancia entre ellos. Madrid no celebra el 19 de marzo, pero sí incluye entre sus días no laborables el 25 de julio, día del Santiago Apóstol, patrón de Galicia.

Festivos nacionales

1 de enero - Día de Año Nuevo

6 de enero - Epifanía del Señor

29 de marzo - Viernes Santo

1 de mayo - Día del trabajador

15 de agosto - Asunción de la Virgen

12 de octubre - Día de la Fiesta Nacional

1 de noviembre - Día de Todos los Santos

6 de diciembre - Día de la Constitución española

25 de diciembre- Navidad