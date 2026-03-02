Díaz Ayuso celebra los 175 años del Canal de Isabel II: “Madrid lidera una de las mejores infraestructuras hidráulicas del mundo”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado hoy en Torrelaguna la programación conmemorativa del 175º aniversario del Canal de Isabel II, al que ha definido como “uno de los tesoros más preciados de todos los madrileños”. Bajo la Presidencia de honor de Felipe VI, el Gobierno regional ha organizado más de 40 actividades gratuitas con el lema "Impulsamos el futuro de Madrid".

Durante el acto, celebrado en las instalaciones del Canal en Torrelaguna, Díaz Ayuso subrayó que “Madrid es una región líder en la gestión de una de las mejores infraestructuras hidráulicas del mundo”, un modelo que despierta el interés internacional, especialmente en contextos de sequía e inundaciones.

Más población, menos consumo y mayor eficiencia

La jefa del Ejecutivo autonómico destacó que en los últimos 20 años la población abastecida ha pasado de 6 a más de 7 millones de personas, mientras que el consumo se ha reducido un 20% gracias a la constante modernización de las infraestructuras. Además, la región pierde menos del 4% del agua en la red, frente al 16% de la media nacional.

En su visita, la presidenta recorrió la histórica central eléctrica de Santa Lucía, con más de un siglo de antigüedad, así como el depósito inferior que alberga la primera planta fotovoltaica flotante de la Comunidad de Madrid. Esta instalación, con más de 3.700 paneles solares, genera energía equivalente al consumo anual de 1.300 hogares.

El acto incluyó la activación simbólica del gran surtidor central, que lanzó un chorro de agua de más de 70 metros de altura, recreando la llegada del suministro a la capital en 1858. Asimismo, Díaz Ayuso supervisó las nuevas tapas de alcantarillado diseñadas y fabricadas en Japón, con motivos artísticos inspirados en el Canal, que convertirán a Madrid en la primera ciudad europea en incorporar este modelo de arte urbano.

Acto central y premios conmemorativos

El acto principal del aniversario se celebrará el próximo 18 de junio en la Real Casa de Correos, coincidiendo con la fecha en la que en 1851 se publicó el Real Decreto de creación del Canal, impulsado por Juan Bravo Murillo con el respaldo de Isabel II.

En este homenaje institucional se entregarán los primeros Premios Canal de Isabel II, que reconocerán la labor de profesionales y municipios destacados, y se presentará el documental Canal: el renacimiento de la ingeniería romana en Hispania.

Proyección internacional e inversiones estratégicas

El aniversario contará también con una destacada presencia en foros nacionales e internacionales, como el XXXVIII Congreso de la Asociación Nacional de Aguas (DAQUAS), el encuentro European Benchmarking Co-operation y la I Conferencia Iberoamericana de Young Water Professionals.

En el plano cultural, la Fundación Canal acogerá una exposición del fotógrafo brasileño Sebastião Salgado, con cerca de un centenar de obras de gran formato dedicadas al agua.

De cara a 2026, el Canal prevé inversiones cercanas a los 400 millones de euros en infraestructuras estratégicas, innovación y sostenibilidad, incluyendo el nuevo Centro de Excelencia del Agua y la Energía, la nueva Estación de Tratamiento de Agua Potable de Colmenar Viejo y la implantación total de 1,6 millones de contadores con telelectura en la región.

Con 175 años de historia, el Canal de Isabel II se consolida así como un pilar esencial para el crecimiento, la sostenibilidad y la calidad de vida en la Comunidad de Madrid.