Ayuso niega cualquier posibilidad a elaborar un registro de médicos objetores

Para Isabel Díaz Ayuso este registro de objetores pone en peligro "el artículo 14 de la Constitución Española, el artículo 15 de derecho a la vida y a la integridad física y moral, el artículo 16.1 que defiende la libertad ideológica de religión o creencias y ha dado pie a sentencias refrendadas por el propio Tribunal Constitucional. El artículo 16.2 de nuestra Constitución dice que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias"... "el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que habla del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. El artículo 9 de Convenio Europeo de Derechos Humanos, el artículo 18 de la Declaración sobre Objeción de Conciencia aprobado por la Asamblea General de la Organización Médica Colegial en 1997, que defiende que conforme a la ética, un médico que en razón de sus condiciones personales pueda negarse a practicar un aborto; y al artículo 34 del Código de Odontología Médica".

También ha cifrado en 106.000 los abortos que se hacen en España al año por lo que en una década "se ha abortado a un millón". "¿Le parece poco? ¿Quieren más?" le ha espetado a la portavoz de Más Madrid, para concluir que el aborto "me parece un fracaso como sociedad. Un fracaso, porque además, en la mayoría de los casos, se podría evitar".

REQUERIMIENTO LEGAL

Casi al mismo tiempo, Pedro Sánchez ha querido remarcar desde su perfil en las redes sociales que el Gobierno central utilizará todos los medios legales a su alcance y llegará hasta el Tribunal Constitucional si hace falta para garantizar el derecho al aborto. Como telón de fondo, el presidente del Gobierno ya había pedido reformar la Constitución para blindar el derecho al aborto en la Carta Magna, aunque el PP le cerró la puerta, dado que sus votos son imprescindibles para conseguir la mayoría necesaria.