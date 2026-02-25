CONTENIDO OFRECIDO POR Clínica Palma Medicodental

¿Son seguros los implantes dentales? Claves para garantizar su éxito a largo plazo

La implantología dental es hoy una técnica segura y eficaz, aunque sigue generando cierto respeto entre muchos pacientes, tal y como nos explica en 'Más de uno Madrid' el doctor Sergio Palma, odontólogo e implantólogo de la Clínica Palma Médico Dental, con el que analizamos cómo minimizar los riesgos de un implante.

Contenido patrocinado

Madrid |

¿Son seguros los implantes dentales? Claves para garantizar su éxito a largo plazo

El éxito de un implante a largo plazo depende de una correcta colocación en las tres dimensiones, una adecuada función y una buena estética. Con una planificación precisa, tecnología avanzada y la experiencia del equipo médico, un implante puede durar décadas e incluso toda la vida, siempre que se mantenga un seguimiento profesional periódico.

Pepa Gea ha charlado en 'Más de uno Madrid' con el doctor Palma, odontólogo e implantólogo de la Clínica Palma Médico Dental, sobre cómo minimizar los riesgos de un implante con una planificación exhaustiva y estudios previos en 3D que permitan controlar al milímetro la intervención y evitar complicaciones como la falta de integración o posibles lesiones anatómicas.

Desde la clínica insisten en que el tratamiento no termina tras la colocación del implante: las revisiones y el control continuado son fundamentales para garantizar su durabilidad. Formación constante, dominio de técnicas de regeneración ósea y de encía, y una visión integral del tratamiento marcan la diferencia en implantología moderna.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer