Ayuso avanza nuevas medias educativas: Plan Vive universitario e incremento económico en investigación científica

El Plan Vive Universidad se asentará en un modelo de colaboración público-privada que permitirá a la Comunidad de Madrid poner suelo a disposición para movilizar inversión, participando en todo el proceso para garantizar su planificación y calidad, y actuando de esta manera como garante del interés general, con un marco de actuación estable y transparente. Esta iniciativa se desarrollará en el marco del nuevo modelo de financiación de las universidades públicas madrileñas acordado con los rectores, que prevé que

estas instituciones impulsen actuaciones dirigidas a la ampliación de la oferta de alojamiento universitario para estudiantes.

Al mismo tiempo, la presidenta ha anunciado un nuevo PRICIT articulado en seis ejes, con objetivos estratégicos y ocho programas orientados a reforzar la atracción y fidelización del talento, la internacionalización y la modernización del sistema de innovación. Como principales líneas de actuación destacan los incrementos presupuestarios destinados a las iniciativas de Investigación Excelente, que aumentan un 40%, y al programa Talento, con un crecimiento del 29%. Entre sus principales novedades figuran la creación de una línea de ayudas para la incorporación de profesionales altamente cualificados o la mejora del programa de personal investigador predoctoral, que incrementa su dotación para mejorar tanto la remuneración como la cuantía adicional que reciben para estancias breves en el extranjero y pago de matrículas.

BECAS Y CEIPSOS

Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado también que se ha registrado un nuevo récord de beneficiarios de las becas de comedor escolar con casi 20.000 más que el curso pasado para llegar a las familias de 146.100 alumnos de colegios de la región. El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid ha publicado la lista definitiva de admitidos de la segunda convocatoria de estas ayudas, que suman 26.700 escolares a los 119.400 que ya la obtuvieron en la primera resuelta en septiembre antes del inicio del curso 2025/26. Este récord de

beneficiarios de las becas comedor, un +15% con respecto al curso pasado, se suma al nuevo máximo histórico de inversiones en 2026 para ayudas educativas en la Comunidad de Madrid con un total de 256 millones de euros.

Y por último, la presidenta ha anunciado que el próximo curso 2026/27 se duplicarán los colegios que imparten los dos primeros cursos de Educación Secundaria Obligatoria, medida que comenzó el pasado mes de septiembre con 52 centros autorizados y a la que se sumarán otros 49, hasta superar el centenar. Así, en el periodo de escolarización para el curso 2026/27 que se inicia el próximo 11 de marzo, las familias de los estudiantes que actualmente están cursando 6º de Primaria en estos 101 centros podrán optar por matricular a sus hijos en su mismo colegio de siempre para comenzar Secundaria.