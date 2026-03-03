La Comunidad de Madrid cierra con las universidades públicas el nuevo modelo de financiación que alcanza los 14.800 millones de euros hasta 2031

En total, se estima que las seis universidades públicas madrileñas dispondrán anualmente de una media de 2.465,1 millones para financiar su actividad. De los casi 14.800 millones de financiación previstos hasta 2031, un total de 12.294,6 millones (el 83%) llegarán a través de los Presupuestos Generales regionales y del capítulo III de precios públicos, siendo la primera vez en la historia que las universidades cuenten con una propuesta de financiación plurianual, que incluye un fondo dirigido exclusivamente a inversiones que permitirán acometer las actuaciones estratégicas para modernizar sus infraestructuras tanto docentes como científicas. Y en el último ejercicio de vigencia, estas instituciones educativas contarán con 549 millones adicionales de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, se recogen los programas de Ciencia, Consejos Sociales y becas; y se estima que las universidades puedan tener otros ingresos propios cercanos a los 2.500 millones de euros en los años del modelo. Está diseñado con orientación al cumplimiento de objetivos, con un fondo específico para ello, al tiempo que se refuerzan los mecanismos de seguimiento, supervisión, transparencia y rendición de cuentas. Así, las universidades deberán presentar cada año una memoria justificativa del destino de los fondos

recibidos y disponer de un sistema de contabilidad analítica plenamente operativo antes de que finalice 2028.

De este modo, tendrán acceso a dos tipos de fondos extraordinarios: uno de Convergencia, orientado a corregir desequilibrios y equilibrar el déficit de aquellos centros que lo requieran; y un fondo adicional que permitirá corregir y compensar los efectos de la aplicación del nuevo modelo y ofrecerá financiación para proyectos singulares con el objetivo de incrementar su competitividad. Sin tener en cuenta los fondos comunes (financiación por objetivos o la específica para inversiones, entre otros), la Complutense recibirá de la

Comunidad de Madrid en seis años 2.914,2 millones de euros; la Autónoma, 1.260,5 millones; la Universidad de Alcalá, 763 millones; la Carlos III, 850,1 millones; la Politécnica, 1.676,3 millones, y la Rey Juan Carlos, 971,9 millones de euros.