Almeida cree que la delegación del Gobierno no puede mostrar su indignación por la manifestación antimascarillas

El alcalde de Madrid asegura que la delegación del Gobierno no puede mostrarse indignada después de haber permitido que se produjese la manifestación.

La Comunidad de Madrid llama a la solidaridad de todos y a la responsabilidad frente a las iniciativas como la manifestación antimascarillas de ayer en la Plaza de Colón. Desde el ayuntamiento, el alcalde Almeida también ha calificado de lamentable la reacción de los más de 2.500 participantes que burlaron las normas de seguridad sanitaria poniendo en riesgo a la población, pero reconoce que a quién le corresponde denegar una marcha que contra la mascarilla era a la delegación de Gobierno.

Almeida considera que es razonable que la delegación del Gobierno inicie una investigación después de lo sucedido en la plaza de Colón. Pero también reconoce que es razonable pensar que en una manifestación que va en contra del uso de las mascarillas, no se vayan a usar, algo que cree que la delegación del Gobierno debió tener en cuenta antes de permitirla.

"Lo que uno no se puede hacer es trampas al solitario, la delegación del Gobierno no puede mostrar su indignación en este momento por lo que sucedió ayer en la Plaza de Colón, teniendo competencias para tratar de evitar lo que se produjo", comenta y añade que no se pueden hacer los indignados.

El primer edil madrileño también ha destacado que a pesar de las imágenes de esta manifestación tan solo hay 30 expedientes investigados para posible sanción.