Día Mundial de la Tapa

Y sin duda hay un top 5 de las tapas más solicitadas en los bares de Madrid: patatas bravas, tortilla de patata, croquetas, ensaladilla y los calamares (o el bocadillo de calamares, que es más castizo que un chotis). Así que hoy en Pá Comerse Madrid vamos a ir a de ruta a sitios donde tomar estas recetas.

En el número 1, un clásico clasiquísimo como es la tortilla de patatas, y para eso me voy a Colosimo, que está siempre increíble y recién hecha. Es tan famosa entre los madrileños que en muchos rankings está en el top 3. El chef chiclanero Ricardo Romero lleva desde 2019 en este restaurante de la calle Ortega y Gasset, 67 sorprendiendo con su cocina con toques andaluces. Para los amantes de la tortilla poco cuajada, con esta se pueden dar el gustazo. El secreto está en el equilibrio de sus ingredientes entre una buena patata y cebolla bien confitadas, ya que las hacen siempre juntas, y el huevo poco cuajado. Lo sentimos por los que la prefieran sin cebolla, porque esta la tiene, pero es un toque muy sutil que le aporta jugosidad. El pincho de tortilla sale por 4€ y también se puede pedir entera por 25€.

¿Dónde podemos comer las mejores Patatas Bravas? Yo, lo tengo claro: en el Docamar. No puede haber un sitio que me traiga más recuerdos de infancia, porque iba con mi madre. Pero no solo por esto le tengo adoración sino porque realmente es el mejor sitio de patatas bravas de Madrid. Llevan desde 1963 en la calle Alcalá, a la altura del metro de Quintana. Por las manos de los cocineros pasan, al día, más de 2.000 kilos de patatas que pelan y cortan a mano en cuartos. La salsa, con fórmula secreta es bastante alegre de picante y adictiva, y como no nos dan el secreto, se puede comprar por botellas de 1 litro para llevar a casa por 9 €. Son increíbles: primero un poco pochaditas y luego fritas a fuego fuerte en la freidora... La ración cuesta 5,80 €. Seguro que quienes las hayan probado lo saben… Y también saben que hay que acompañar una ración de Bravas con otra de Oreja de cerdo adobada a la plancha, por supuesto con su salsa secreta.

Pasamos a una tapa de la que creo que no he conocido a nadie que no les guste: las Croquetas. Difíciles de preparar, se suele decir que si en un bar comes una buena croqueta, todo lo demás estará bueno. Es una receta muy agradecida para preparar cocina de aprovechamiento y utilizar esos ingredientes que nos han sobrado, aunque sin duda las mejores y más demandadas son las de jamón ibérico. Para probar unas de las mejores nos vamos a Santerra, en la calle General Pardiñas, o en su hermano pequeño Santerra Neotaberna en la calle Ponzano. Miguel Carretero elabora una croqueta fundente, un punto líquida, pero sin desparramarse. Para hacer las mejores croquetas utiliza jamón de primera calidad, leche bastante grasa y un pelín de gelatina para que tenga consistencia. Gracias a las croquetas, Santerra ganó en 2018 el concurso a la Mejor Croqueta del Mundo en Madrid Fusión, y en 2022 nombraron a la croqueta de Santerra como Campeona de Campeonas ya que el concurso era entre todos los ganadores anteriores. ¡Ahora sí que no tenemos excusa para no ir a probarla! Cuesta 3 € la unidad y 18 € la ración.

Otra de las tapas más demandadas y solicitadas en bares y restaurantes es la Ensaladilla rusa. Para tomarla me voy a Hermanos Vinagre, uno de esos sitios que tienen una barra de bar como ‘de toda la vida’, o más bien 3 barras, que son ya las direcciones que tienen los hermanos Carlos y Enrique Valentí en Narváez, Gravina y Cardenal Cisneros. Le dieron este nombre a su negocio por el producto estrella que usan: el vinagre con el que preparan sus propios encurtidos y conservas, y mucho más… Porque en esta taberna castiza del s. XXI sirven ‘La Rusa’, una riquísima ensaladilla, que viene servida dentro de una matrioska. Una receta sencilla y casera, elaborada con patata, atún, mayonesa, huevo y aceitunas. Junto con un vermút es ideal para el aperitivo o un tapeo a cualquier hora…

Y termino el top 5 de las tapas con el Bocata de Calamares. Una receta muy madrileña desde hace muchos años, a pesar de no ser una zona donde tengamos calamares… Obviamente El Brillante siempre es un referente y bien conocidos por madrileños y extranjero. Pero me voy a tomarlo también al Bar Manero, el bar - boutique neo-castizo, donde una vermutería da la bienvenida a un espacio que recupera el espíritu de los mejores bares europeos de principios del siglo XX, en la calle Claudio Coello, 3. Lo llaman ‘El Castizo Madrileño’ y combina calamares tiernos y sabrosos con un pan crujiente por fuera y suave por dentro, y una mayonesa de lima. ¡Muy rico!

Y tú, ¿cómo vas a celebrar el Día de la Tapa?