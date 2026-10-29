Tarragona comptabilitza 100 persones sense sostre

El recompte de persones sense sostre dut a terme aquest dimecres a la matinada a Tarragona ha acabat amb un balanç de 100 persones localitzades, segons ha informat el consistori. D'aquestes, 70 eren homes, nou dones i de 21 no s'ha pogut identificar el gènere al qual pertanyen. Quatre d'aquestes persones es trobaven amb el seu animal de companyia.
Per zones, on se n'han trobat més ha estat a la Part Baixa (45 persones) i la Part Alta (36 persones). A banda de les persones que pernocten al ras, per primera vegada també s'han comptabilitzat les que dormen en tendes de campanya, caravanes, vehicles, edificis ruïnosos i aparcaments.
En l'operatiu hi han participat 145 voluntaris, la xifra més alta dels darrers anys després d'unes edicions de descens. El perfil de les persones voluntàries és de "tota mena", ha assenyalat el director de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona: estudiants de la URV, membres de la càtedra d'Habitatge de la mateixa universitat i diverses entitats de la ciutat.