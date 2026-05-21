Nanocàpsules intel·ligents contra el càncer

Ricard Garcia Valls, investigador del Departament d’Enginyeria Química de la URV, explica al programa "La Ciutat" un projecte que treballa en un enfocament alternatiu per tractar el càncer i la hipertensió pulmonar. Dues malalties greus que comparteixen un repte terapèutic comú: els tractaments disponibles poden ser efectius contra el teixit malalt, però sovint afecten també cèl·lules sanes. En oncologia, aquest problema és especialment rellevant. Molts fàrmacs són capaços d’eliminar cèl·lules tumorals, però ho fan de manera indiscriminada, danyant altres teixits i òrgans. Aquesta manca de selectivitat obliga a administrar dosis elevades de medicació i comporta efectes secundaris agressius que comprometen la qualitat de vida dels pacients i, en alguns casos, poden limitar o interrompre els tractaments.
Davant d’aquest escenari, un equip investigador de la Universitat Rovira i Virgili treballa en un enfocament alternatiu: tractar només el teixit malalt i preservar al màxim la resta del cos. La recerca, iniciada el 2018, explora noves maneres de fer arribar els fàrmacs exactament allà on cal, amb l’objectiu de fer els tractaments més precisos, potencialment més curts i amb menys efectes secundaris.